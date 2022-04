Billetes rotos, manchados o rayados: ¿Siguen teniendo valor? ¿Qué hacer con ellos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos en algún momento nos hemos topado con billetes en mal estado, ya sea que los encontremos, nos lo dieran en el cambio del supermercado o que alguien nos intentara pagar alguna transacción con uno de estos.

Existen muchas inquietudes con respecto a estos billetes, como por ejemplo si continúan teniendo valor o donde pueden cambiarse. A continuación te presentamos información al respecto, de acuerdo con un comunicado del Banco de México donde responde a algunas de estas cuestiones.

¿Qué pasa con los billetes rotos?

El banco de México, recomienda que si tienes un billete completo que esté roto, juntes los pedazos con cinta adhesiva "transparente", pues este no perderá su valor.

Te puede interesar: ¿La tienes? Esta moneda de 10 centavos se vende hasta por 40 mil pesos en internet debido a un error de fabricación

En cuanto a los billetes que le falten trozos, no perderán su valor, siempre y cuando la porción faltante tenga una superficie menor o igual a 6.16 cm2 (lo que es aproximadamente el tamaño de una moneda de diez pesos).

En el caso de que la porción faltante sea mayor a 6.16 cm2, estas piezas se consideran "fracciones de billete”, y deberán ser evaluadas para su calificación. El mismo caso se aplicará para los billetes quemados, cuyos fragmentos deben ser llevados a una sucursal bancaria.

¿Qué pasa con los billetes rayados o sellados?

Según el Banco de México, estos billetes perderán su valor si la pieza contiene “palabras, frases o dibujos, en forma manuscrita, impresa, o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial”.

Algunos ejemplos de textos que dejarían a un billete sin valor serían; "PNL Anula tu Voto” (político); “Compra en Almacenes WesMex” (comercial); “Salve San Patricio, quien tenga este billete tendrá mucho dinero, escribir 10 billetes” (religioso).

Fuera de este tipo de aspectos, no debes preocuparte si tu ejemplar presenta sellos o anotaciones del tipo: Bigotes y/o anteojos en la imagen; personajes infantiles; sello de ACEPTADO o CANCELADO; rayas verticales, horizontales o de cualquier tipo, en cualquier parte del billete, sin importar su tamaño; números, símbolos o nombres.

Los billetes marcados en forma diferente a un mensaje dirigido al público de carácter político, religioso o comercial, conservan su valor" señala la institución.

¿Qué pasa con los billetes manchados?

Aquellos billetes que tengan manchas de pintura, tinta, sangre, grasa, aceite u otro tipo de sustancia, no perderán su valor, mientras no sea evidente que no fueron manchados con la finalidad de cubrir "algún mensaje dirigido al público de tipo religioso, político o comercial".

¿Dónde puedo llevar mi billete dañado para que sea analizado y/o cambiado?

El Banco de México indica que puedes acudir a la mayoría de las sucursales bancarias en el horario que estas tengan designado.

Ahí podrás solicitar el servicio gratuito de canje de billetes y monedas en el cual "el límite por operación para solicitantes que no sean clientes de la institución de crédito es de 3,000 pesos o un máximo de 500 piezas de cada denominación", y para aquellos que sean clientes de la institución de crédito no hay límites en importes ni en piezas por operación.