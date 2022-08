Tensiones entre China y Estados Unidos: Cómo el comercio mundial comenzó a dividirse en dos bloques

CHINA.-La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán ha provocado una fuerte respuesta de China: Tres días de ataque simulado contra Taiwán con el anuncio de más ejercicios, además de una retirada de las conversaciones críticas en curso con los EU sobre el cambio climático y el ejército.

Esta fuerte reacción era predecible. El presidente Xi había advertido anteriormente al presidente Biden que no “jugara con fuego”. Por supuesto, si la visita de Pelosi no se hubiera llevado a cabo, la administración Biden se habría enfrentado a una fuerte reacción de ambos partidos en el Congreso por no hacer frente a la amenaza de China a Taiwán o los problemas de derechos humanos relacionados con el Tíbet y Xinjiang, sin mencionar Hong Kong.

Entonces, ¿dónde deja el comercio entre las dos principales potencias del mundo?

Cómo los negocios vencieron a la ideología

Considere el pasado no muy lejano. Estados Unidos apoyó a la República de China contra Japón en la guerra del Pacífico de 1941-45. Cuando los líderes chinos huyeron a Taiwán en 1949 tras la victoria de los comunistas de Mao Zedong en la guerra civil china, Washington siguió reconociendo al régimen en el exilio como el gobierno legítimo de China, impidiendo que la República Popular China (RPC) se uniera a las Naciones Unidas.

Esto cambió en 1972 luego de la histórica visita del presidente Nixon a China (en un movimiento para aislar a los soviéticos). Estados Unidos ahora reconoció a la República Popular China como el único gobierno de China y aceptó su política de Una China. Rebajó sus relaciones con Taiwán a meramente informales, al tiempo que afirmó un arreglo pacífico a la afirmación de los comunistas del continente de que esta era una provincia disidente que tenía que ser asimilada.

ARCHIVO - El entonces líder del partido comunista chino Mao Zedong, izquierda, estrecha la mano del entonces presidente estadounidense Richard Nixon en su encuentro en Beijing, el 21 de febrero de 1972. (AP Foto, archivo)

Esto abrió el comercio entre EU y China, poniendo fin al embargo comercial de EU vigente desde la década de 1940. Los lazos económicos proliferaron en la década de 1980 bajo el eventual sucesor de Mao, Deng Xiaoping, lo que ayudó a que la economía china se multiplicara mientras que EU disfrutaba de precios al consumidor más bajos y un mercado de valores más sólido.

Las empresas manufactureras occidentales subcontrataron a empresas chinas o establecieron sus propias operaciones. Se beneficiaron de una producción más barata y, para aquellos que subcontratan, de no tener que poseer fábricas ni lidiar con problemas laborales. A su vez, los chinos adquirieron una enorme capacidad de fabricación.

A medida que la clase media de China se hizo más rica, el país se convirtió en un importante mercado de consumo objetivo para empresas estadounidenses como Apple y GM. Las autoridades chinas insistieron en que esto se hizo a través de empresas asociadas locales, transfiriendo tecnología en el proceso y mejorando aún más los conocimientos de fabricación de la nación.

La creciente amenaza china

China y EU captaron más de la mitad del crecimiento del PIB en todo el mundo entre 1980 y 2020. El PIB de EU creció casi cinco veces, de 4.4 billones de dólares estadounidenses (3.6 billones de libras esterlinas) a 20.9 billones de dólares estadounidenses (17.3 billones de libras esterlinas) en dinero actual, mientras que China creció de US$ 310 mil millones a US$ 14.7 billones.

China es ahora la segunda economía más grande, aunque el FMI, el Banco Mundial y la CIA la consideran la más grande una vez que se tiene en cuenta el poder adquisitivo (ver el gráfico a continuación). EU todavía está muy por delante en ingresos per cápita (US $ 69,231 frente a US $ 12,359 en 2021), aunque China ahora es un país "desarrollado", habiendo sacado a 800 millones de personas de la pobreza en el proceso.

EU se ha preocupado cada vez más por el crecimiento económico más rápido de China y por el hecho de que compra mucho más a su rival que al revés. Esto provocó el gran declive en la fabricación nacional de EU que ayudó a Donald Trump a ganar la presidencia de EU.

PIB de China y EU basado en la paridad del poder adquisitivo 1990-2021

Igualmente, la rivalidad se ha extendido a otras áreas, ya que China ha buscado un papel de liderazgo en el escenario mundial. Ambas naciones son potencias nucleares, aunque el ejército chino tiene solo 350 ojivas nucleares frente a las 5 mil 500 de Estados Unidos.

China tiene una armada más grande, con unos 360 barcos de la fuerza de batalla en comparación con los 297 de EU, aunque los de China son en su mayoría más pequeños: solo tres portaaviones en comparación con los 11 de Estados Unidos, por ejemplo. Los dos países también compiten en el espacio para llevar astronautas a la Luna y establecer la primera base lunar.

Todo esto ha amenazado el dominio estadounidense, mientras que el presidente Xi también ha sido mucho más directo tanto a nivel nacional como internacional que cualquier líder chino desde Mao. Estados Unidos se ha vuelto gradualmente más hostil, comenzando con el giro del presidente Obama hacia otras naciones asiáticas en 2016 y luego las quejas públicas del presidente Trump y la eventual sanción de las prácticas comerciales "injustas" de China.

Trump impuso aranceles adicionales a los bienes importados de China en 2018 y restringió el acceso de China a varias tecnologías de fabricación de semiconductores en 2020, mientras que los chinos respondieron con contramedidas en el camino.

Cuando el presidente Biden asumió el cargo en 2021, comenzó a destacar las quejas sobre cuestiones de derechos humanos en Xinjiang y la amenaza a Taiwán (sin dejar de respaldar la Política de Una China). También impuso sanciones a ciertas empresas chinas de un tipo que no se había visto desde el embargo comercial de la era de Mao.

Biden también prohibió los productos de la región china de Xinjiang por motivos de trabajo forzoso en 2022, lo que afectó la compra de productos por parte de muchas empresas occidentales. Según los informes, China trasladó a los trabajadores a otras partes del país para permitir que las empresas occidentales siguieran comprando.

Vuelve la bipolaridad

COVID-19 aumentó aún más la distancia entre los dos países. Después de que la política de cero COVID de China ayudara a interrumpir las cadenas de suministro y causar escasez de productos, la administración Biden comenzó a pedir una menor dependencia de su rival.

Las empresas estadounidenses han estado reestructurando debidamente sus cadenas de suministro. En junio, Apple trasladó parte de la producción de iPad de China a Vietnam, aunque también debido a la creciente demanda en el sudeste asiático.

El near-shoring a México está cobrando impulso. Los fabricantes de Apple Foxconn y Pegatron están considerando producir iPhones para América del Norte en México en lugar de China para aprovechar los costos laborales más bajos y el acuerdo de libre comercio entre EU y México.

Están surgiendo cada vez más dos bloques globales, con la secretaria del Tesoro de los EU, Janet Yellen, en abril llamando a la “asociación de amigos” con socios de confianza, dividiendo a los países en amigos o enemigos. La administración Biden anunció en la reunión del G7 de junio una nueva "Asociación para la Infraestructura e Inversión Global". Con el objetivo de movilizar US $ 600 mil millones en inversiones durante cinco años, esta es una apertura para varios países en desarrollo que ya están siendo cortejados por China bajo su iniciativa similar Belt and Road.

El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una reunión plenaria de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, el domingo 18 de marzo de 2018.

Días antes, China había sido sede de la cumbre anual BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Dio la bienvenida a líderes de otros 13 países: Argelia, Argentina, Egipto, Indonesia, Irán, Kazajstán, Senegal, Uzbekistán, Camboya, Etiopía, Fiji, Malasia y Tailandia. Xi instó a la cumbre a construir una “comunidad global de seguridad” basada en la cooperación multilateral. Desde entonces, Irán y Argentina solicitaron unirse al bloque.

Ya estamos viendo lo que significará la bipolaridad para los componentes y productos básicos vitales. En nanochips, EU lidera un pacto de "chips 4" con Japón, Taiwán y posiblemente Corea del Sur para desarrollar tecnologías y capacidad de fabricación de próxima generación. China está invirtiendo 1.4 billones de dólares entre 2020 y 2025 en un intento por volverse autosuficiente en esta tecnología.

Otro gran problema es el cobalto, que es esencial para fabricar baterías de litio para vehículos eléctricos. Para asegurar el suministro de la República Democrática del Congo, que produce el 70% de las reservas mundiales, China ha navegado por la política congoleña, presionando a políticos poderosos en las regiones mineras. Para 2020, las empresas chinas eran propietarias o tenían una participación en 15 de las 19 minas productoras de cobalto de la RDC.

Mientras China acumula suministros de cobalto, EU busca alternativas. GM está desarrollando su celda de batería Ultium, que necesita un 70 % menos de cobalto que las baterías actuales, mientras que el Laboratorio Nacional de Oak Ridge está desarrollando una batería que no necesita el metal en absoluto.

Revestimientos de plata

A medida que las relaciones entre Estados Unidos y China han pasado de construir puentes en 1972 a construir muros en 2022, los países se verán cada vez más obligados a elegir bandos y las empresas tendrán que planificar las cadenas de suministro en consecuencia. Aquellos que busquen comerciar en ambos bloques deberán "dividir", ejecutando operaciones paralelas.

Las empresas estadounidenses que deseen servir a los consumidores chinos aún deberán fabricar en China u otras naciones dentro de ese bloque, mientras que las empresas chinas deberán hacer lo mismo a la inversa. Curiosamente, las empresas chinas han estado comprando rápidamente tierras de cultivo y empresas agrícolas en los EU y en otros lugares.

Sin embargo, aunque es casi seguro que las nuevas cadenas de suministro aumentarán los costos para los consumidores occidentales y frenarán el crecimiento de China, habrá beneficios. Las cadenas de suministro deberían ser más resistentes a futuras crisis y también más transparentes, mientras que la reducción del transporte (y la dependencia del carbón chino) debería reducir las emisiones de carbono. Esto debería ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sobre sostenibilidad ambiental y social.

Los ejemplos del cobalto y los nanochips también muestran cómo la rivalidad entre Estados Unidos y China está catalizando la innovación. Y lo que es más importante, el comercio mundial seguirá creciendo a medida que los países dependan unos de otros, incluso cuando cambien los vínculos comerciales.

Sin duda llevará tiempo encontrar un equilibrio. A la URSS y EU les tomó años descubrir cómo coexistir sin entrar en un conflicto militar directo. Hillary Clinton escribió en 2011 como Secretaria de Estado que “no existe un manual para la evolución de la relación entre Estados Unidos y China”, y ese sigue siendo el caso hoy.

En cualquier caso, las empresas que prosperen en este nuevo entorno probablemente serán aquellas que planifiquen un mundo dividido con cadenas de suministro divisionales. La disputa reciente de Taiwán probablemente no conducirá a un conflicto militar directo; más bien reforzará una tendencia que ha ido cobrando impulso durante una década o más.

Artículo original en The Conversation