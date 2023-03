Silicon Valley Bank, el mayor prestamista estadounidense en quiebra desde la crisis financiera de 2008: Un experto en finanzas explica el impacto

Silicon Valley Bank, que atendió a la industria tecnológica durante tres décadas, colapsó el 10 de marzo de 2023, después de que el prestamista con sede en Santa Clara, California, sufriera una corrida bancaria a la antigua. Los reguladores estatales se apoderaron del banco y nombraron a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos como síndico.

SVB, como se le conoce, fue el mayor prestamista de EU en quebrar desde la crisis financiera mundial de 2008, y el segundo más grande de la historia.

The Conversation le pidió a William Chittenden, profesor asociado de finanzas en la Universidad Estatal de Texas, que explicara qué sucedió y si los estadounidenses deberían preocuparse por la seguridad de su sistema financiero.

¿Por qué el Silicon Valley Bank colapsó tan repentinamente?

La respuesta breve es que SVB no tenía suficiente efectivo para pagar a los depositantes, por lo que los reguladores cerraron el banco.

La respuesta más larga comienza durante la pandemia, cuando SVB y muchos otros bancos acumulaban más depósitos de los que podían prestar a los prestatarios. En 2021, los depósitos en SVB se duplicaron.

Pero tenían que hacer algo con todo ese dinero. Entonces, lo que no pudieron prestar, lo invirtieron en valores del Tesoro de EU ultraseguros. El problema es que el rápido aumento de las tasas de interés en 2022 y 2023 hizo que el valor de estos valores se desplomara. Una característica de los bonos y valores similares es que cuando aumentan los rendimientos o las tasas de interés, los precios bajan y viceversa.

El banco dijo recientemente que recibió un golpe de US$1800 millones por la venta de algunos de esos valores y que no pudieron recaudar capital para compensar la pérdida a medida que sus acciones comenzaron a caer. Eso llevó a importantes empresas de capital de riesgo a aconsejar a las empresas en las que invierten que retiren sus negocios del Silicon Valley Bank. Esto tuvo un efecto de bola de nieve que llevó a un número creciente de depositantes de SVB a retirar también su dinero.

Las pérdidas de inversión, junto con los retiros, fueron tan grandes que los reguladores no tuvieron más remedio que intervenir para cerrar el banco para proteger a los depositantes.

¿Están ahora seguros los depósitos?

Desde una perspectiva práctica, la FDIC ahora dirige el banco.

Es típico que la FDIC cierre un banco un viernes y vuelva a abrir el banco el lunes siguiente. En este caso, la FDIC ya anunció que el banco reabrirá el 13 de marzo como Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

A fines de 2022, SVB tenía $ 175.4 mil millones en depósitos. No está claro cuánto de esos depósitos permanecen en el banco y cuánto de ellos están asegurados y 100% seguros.

Para los depositantes con $250,000 o menos en efectivo en SVB, la FDIC dijo que los clientes tendrán acceso a todo su dinero cuando el banco vuelva a abrir.

Para aquellos con depósitos no asegurados en SVB, básicamente cualquier cosa por encima del límite de la FDIC de $ 250,000, pueden o no recibir el resto de su dinero. Estos depositantes recibirán un "Certificado de receptor" de la FDIC por el monto no asegurado de sus depósitos. La FDIC ya ha dicho que pagará algunos de los depósitos no asegurados la próxima semana, con posibles pagos adicionales a medida que el regulador liquide los activos de SVB. Pero si las inversiones de SVB tienen que venderse con una pérdida significativa, es posible que los depositantes no asegurados no obtengan ningún pago adicional.

Un cliente sale de sede de Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, Estados Unidos. Mar 13, 2023. REUTERS/Brittany Hosea-Small

¿Cuál fue el último banco estadounidense en quebrar?

Antes de la quiebra de SVB, las quiebras bancarias más recientes ocurrieron en octubre de 2020, cuando la FDIC se hizo cargo de Almena State Bank en Kansas y First City Bank of Florida.

Ambos bancos eran relativamente pequeños, con alrededor de $200 millones en depósitos combinados.

SVB fue el banco más grande en quebrar desde septiembre de 2008, cuando Washington Mutual quebró con $307 mil millones en activos. WaMu cayó a raíz del colapso del banco de inversión Lehman Brothers, que casi acaba con el sistema financiero mundial.

En general, las quiebras de bancos estadounidenses no son tan comunes. Por ejemplo, no hubo ninguno en 2021 y 2022.

¿Existe algún riesgo de que más bancos quiebren?

A fines de 2022, SVB era el decimosexto banco más grande de los Estados Unidos con $ 209 mil millones en activos.

Eso parece mucho, y lo es, pero eso es solo el 0.91% de todos los activos bancarios en los EU. Hay poco riesgo de que la quiebra de SVB se extienda a otros bancos.

Dicho esto, el colapso de SVB resalta el riesgo que muchos bancos tienen en sus carteras de inversión. Si las tasas de interés siguen subiendo, y la Reserva Federal ha indicado que lo harán, el valor de las carteras de inversión de los bancos de EU seguirá bajando.

Si bien estas pérdidas son solo en papel, lo que significa que no se realizan hasta que se venden los activos, aún pueden aumentar el riesgo general de un banco. Cuánto aumentará el riesgo variará de un banco a otro.

La buena noticia es que la mayoría de los bancos actualmente tienen suficiente capital para absorber estas pérdidas, por grandes que sean, en parte debido a los esfuerzos realizados por la Reserva Federal después de la crisis financiera de 2008 para garantizar que las empresas financieras puedan capear cualquier tormenta.

Así que descanse tranquilo por ahora, el sistema bancario es sólido.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por William Chittenden, profesor Asociado de Finanzas en la Universidad Estatal de Texas.