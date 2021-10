¿Ricardo Salinas Pliego se lanzará para ser presidente de México?

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Salinas Pliego ha sido nombrado entre los presidenciables y los rumores sobre si él buscaría hacerse de ese cargo siempre han estado latentes.

Sin embargo, el dueño de TV Azteca ya dejó en claro si busará o no convertirse en el mandatario de la República de México.

Ante la sugerencia de un usuario de Twitter -de nombre Ulises- de que debería de buscar sentarse en la silla grande, el magnate respondió que "jamás la buscaría".

"Debería considerar lanzarse para presidente, con tanta popularidad seguro gana...", comentó Ulises.

"JAMÁS, yo me dedico a crear empleos y darle prosperidad a mis colaboradores… pero sobre todo a atender a mis clientes y darles acceso a mejores productos y servicios, eso no tiene nada que ver con política. NO TENGO INTERÉS ALGUNO y guarden este tweet", contestó el dueño de Grupo Salinas.

Fue de esta manera que Salinas Pliego dejó en claro que él jamás buscará ser presidente de México, pues su principal proyecto es generar empleos y brindar servicios a la gente.

El multimillonario ha crecido como espuma en popularidad en las redes sociales, donde ya tiene a más de 945 mil seguidores wn Twitter.

Comienza a regalar dinero Ricardo Salinas Pliego

Todos los días interactúa con las personas que lo están siguiendo y en ocasiones hasta se enfrasca en debates.

Este día comenzó a entregar los primeros 10 mil pesos a las 100 personas que prometió luego de la dinámica de su cumpleaños.

En días recientes dijo que regalaría un millón a una persona por su cumpleaños el 19 de octubre, pero luego cambió de parecer y dijo que daría 10 mil a 100.