¿Recibiste este mensaje? ¡No lo abras! Profeco advierte sobre estafas por celular

MÉXICO.- Ante los múltiples casos de delitos cibernéticos que se han registrado, los delitos ejecutados por celular van en aumento sobre la computadora y el correo electrónico, debido a su alto uso.

Debido a esto, la Profeco ha lanzado una advertencia sobre mensajes cuya intención es robar a los usuarios.



En la actualidad se ha vuelto necesario contar con tecnología de seguridad en los teléfonos móviles. Pero incluso con ello, el eslabón más débil sigue siendo el usuario, es por ello que las técnicas de ingeniería social se han refinado, es decir, las estafas destinadas a obligarlo a tomar algún tipo de acción, por ejemplo, porqué ganó un premio o porqué se detectó actividad sospechosa en su cuenta.







Ciberestafas a través de mensajes por celular

Su pago de $5,000 pesos se ha generado con éxito. Para cualquier aclaración de clic aquí"



El anterior es un ejemplo común de mensaje que las personas reciben en sus celulares mediante SMS y está destinado a estafarlos, advierte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Claramente la persona no ha realizado un pago por esa cantidad, lo que la lleva a querer averiguar de qué se trata y dar clic en el enlace, muchas veces sin sospechar que en realidad se trata de un engaño destinado a robar información personal y dinero.



De acuerdo con la Profeco, este tipo de alertas buscan causar miedo, así como una respuesta inmediata por parte de las personas, por lo que recomienda no confiar en mensajes de texto que son recibidos por sorpresa, piden una acción urgente o provienen de contactos desconocidos.



Pero las estafas no siempre van disfrazadas de malas noticias, como cargos no reconocidos, otro tipo de mensaje fraudulento común es:

Felicidades, has sido ganador de una pantalla de 52 pulgadas. Para reclamar tu premio llama a este número"



¿A quién no le gustaría ser ganador de un premio? Pero antes de llamar detente un momento y piensa si has participado en alguna promoción y, de ser así, revisa si el número o el mensaje corresponden a la empresa del sorteo, para que no caigas.



¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso en tu celular?



En caso de que recibas un mensaje extraño que te haga desconfiar, estos son los pasos a seguir de acuerdo con las recomendaciones de la Profeco:



- Revisa tu estado de cuenta. Antes de hacer clic en el enlace que contiene el mensaje lo mejor es estar seguro de que se trata de una acción legítima, es decir, que en verdad se ha realizado un cargo en tu tarjeta. Para ello ponte en contacto con tu banco o ingresa, desde una conexión segura, a tu banca digital.



- Analiza el número de donde viene el mensaje. Las instituciones bancarias y grandes empresas están plenamente identificadas con sus números de contacto, si no lo reconoces o no aparece como el oficial, no respondas.



- No confíes en este tipo de mensajes, incluso si provienen de un contacto conocido. Muchas de las estafas que circulan a través de los celulares, por ejemplo en WhatsApp, piden a las personas reenviar mensajes antes de poder recibir su recompensa.



- Si decides hacer clic en algún mensaje o llamar, no proporciones ningún dato personal.



- En caso de que hayas descargado algún documento o aplicación, elimínalos y reinicia tu celular.



- Siempre mantén actualizado el software de tu celular y utiliza un antivirus.



- Evita guardar datos financieros en tu teléfono y usa distintas claves o contraseñas para cada servicio.



- No descargues aplicaciones fuera de la tienda oficial de tu sistema operativo.

