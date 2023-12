¿Se aprobará la reducción de la jornada laboral de 40 horas en México?: Esto dice la Canacintra

CIUDAD DE MÉXICO.-Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expresó el respaldo de la organización hacia la implementación de la jornada laboral de 40 horas, a pesar de los posibles costos adicionales que esto conllevaría, estimados entre un 10% y un 20% en los gastos empresariales, revela el medio Forbes.

Ortega Azar subrayó que los industriales no se oponen a la reducción de la jornada laboral, considerándola como parte de los acuerdos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Aunque este tratado ha generado cambios en aspectos como la vida sindical, vacaciones y salario mínimo, la líder empresarial mencionó que, actualmente, la propuesta de reducción de 48 a 40 horas no es una prioridad en el Congreso de la Unión.

“Se va aprobar la reducción de la jornada laboral”

De que se va aprobar, se va aprobar y no podemos cerrar los ojos de algo que está y que ya pasó a comisiones", afirmó la presidenta de Canacintra, indicando que están preparados para afrontar los posibles cambios.

Desde mayo de 2023, los afiliados a la Cámara comenzaron a trabajar en estrategias para aumentar la productividad y hacer frente a la reducción de la jornada laboral.

Ortega Azar sugirió la posibilidad de implementar un esquema escalonado, proponiendo que las empresas operen de lunes a sábado para compensar las horas reducidas, reconociendo que la aprobación de la medida tendrá un impacto y que es crucial preparar a los trabajadores en términos de productividad.

Te puede interesar: Jornada de 40 horas: ¿Se aprobará o no? Esto dice el Licenciado Dacor, tiktoker experto en derecho

“Se requiere aumentar la productividad por reducción de jornada laboral”

La presidenta de Canacintra también destacó la situación particular de las micro y pequeñas empresas familiares, señalando que, en su mayoría, no aplicarán la reducción de jornada laboral, ya que no cuentan con empleados externos y su personal está compuesto por miembros de la familia.

En cuanto a la duración efectiva de la jornada laboral, Ortega Azar mencionó que, aunque el horario oficial es de 8 horas, muchos empleados suelen tomar tiempo para desayunar y una hora de comida, dando aproximadamente 6 horas reales de trabajo diario. En este contexto, subrayó la necesidad de aumentar la productividad en este tiempo reducido.