Puntos a tener en cuenta si se utiliza un bróker financiero

Cada vez es más sencillo invertir para aquel que tenga algo de líquido disponible para arriesgar, ya sea porque se tiene instalada la app del banco en el celular y este ofrece la posibilidad de operar en bolsa cobrando una cuota de corredor, o bien porque uno se ha decantado por el trading de Forex con la app de algún bróker online, lo que antes requería de una operativa más compleja hoy en día está al alcance con unos pocos clics, así que para todo aquel que haya decidido dar el paso, allí van tres consejos a tener muy en cuenta.



Consejos para invertir con un bróker financiero

Lo primero a la hora de invertir es tener en cuenta que no tiene nada que ver con apostar en un casino, echar dinero en una tragaperras o jugar un sorteo de la lotería, invertir de esta forma terminará desembocando en pérdidas, como suele ser en el caso de las apuestas a medio o largo plazo. Antes de abrir cualquier operación, ya sea una posición de trading o la compra de unas acciones o ETFs, se debe estudiar el activo y conocer bien el mercado, ya que hay multitud de variables que pueden afectar a la cotización y no conocerlas ni el modo que interactúan entre sí hará que el inversor pierda oportunidades por algo que se puede evitar con un poco de esfuerzo por su parte, ya que la información se encuentra disponible para todo aquel que valore su capital.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Segundo, tener en cuenta que el que un activo esté barato no significa que el precio vaya a volverse alcista en el futuro, de hecho si se trata de unas acciones puede indicar que la empresa propietaria está pasando una crisis de la que no podrá recuperarse, si es una criptomoneda puede que el proyecto haya fracasado y si se trata de una materia prima puede que su precio estuviese artificialmente alto por motivos que no son estrictamente económicos -por ejemplo, la OPEP tiene una larga tradición de utilizar el precio del petróleo para presionar a favor de intereses políticos-. Así que antes de empeñar dinero es bueno investigar, ya que puede que efectivamente se haya topado con una tendencia bajista por motivos coyunturales que pueden ser fácilmente subsanables, o todo lo contrario.



El último consejo tiene que ver con el app y con la plataforma elegida, ya que elegir la mejor para cada tipo de inversor es fundamental, y elegir bien requiere de estudio -como se puede comprobar el estudio constante es una actitud más que deseable en todo el proceso de invertir-, por ejemplo, leyendo cada reseña de bróker siempre que su plataforma sea interesante, cómoda, fiable y que esté disponible en nuestro país e idioma, por supuesto.



Pero estos tres consejos de poco servirán si el inversor aún no ha elegido qué operativa le conviene más, trading online o inversión en bolsa mediante la app de su banco.



¿A quién le interesa más el trading online que invertir mediante la app de un banco?

Elegir la forma de invertir depende de varios factores, por ejemplo, la compraventa de acciones en bolsa puede ser más conservadora y menos arriesgada, mientras que con el trading online con margen o apalancado no se compran los activos realmente y el riesgo es más alto pero el capital necesario para empezar es menor -ya que el apalancamiento multiplica el valor de la inversión y con ello las pérdidas y las ganancias, de ahí el mayor riesgo-, también se puede considerar más pasiva la inversión en bolsa, se compran los valores bursátiles y se espera a que sea interesante convertirlos en líquido, o bien se van recogiendo dividendos de forma regular, en cambio el trader suele estar más encima de sus operaciones, y se pueden abrir y cerrar varias en un periodo de tiempo muy corto -existen formas de operar en las cuales las operaciones están abiertas horas, minutos o incluso segundos, algo mucho más raro en bolsa-, aunque existen variantes del trading en las cuales los novatos se pueden “enganchar” a las operaciones de un trader más experimentando replicándose automáticamente en sus cuentas.

Estas son unas pocas de las características que diferencian cada forma de invertir, aunque cada trader podrá dar sus propias razones para decantarse por una u otra.