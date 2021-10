Prevé experto fuerte impacto en retiro de trabajadores bajo “ley nueva”

HERMOSILLO, Sonora.- Por no prepararse para el retiro y no cotizar un gran número de ellos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), miles de jóvenes que se pensionarán con ley nueva terminarán en casas de retiro, aseveró el asesor financiero José Manuel Félix Noriega.

El economista informó que las personas que cotizan en el IMSS del 1 de julio de 1997 a la fecha recibirán sus pensiones a través de la Ley Afore, la cual no garantiza una pensión digna y decorosa para el retiro de cada persona.

Con la pandemia, indicó, muchos jóvenes se acostumbraron a trabajar desde casa y la mayoría son “freelance”, lo que implica que no estén registrados ante ninguna institución de seguridad, desconociendo el impacto negativo que les acarreará en el futuro.

“Los que son de ley nueva lo que tienen que hacer es recurrir a un fondo de inversión, porque los ingresos que obtendrán por la nueva Ley Afore, administradora de ahorros, no les va a alcanzar para vivir una vida sin penurias”, comentó.

Si no se preparan tendrán una vejez muy precaria. estimo que ya se van a abrir casas de retiro, ese tipo de sitios así para jóvenes que no se preparen y el gobierno va a tener que sacrificar muchos de sus ingresos en un sistema de pensiones”, agregó.

Te puede interesar: Darán Afores pensión sólo al 1% de los trabajadores

Las personas que no cotizaron con la Ley 73 o vieja (hasta el 30 de junio de 1997), señaló, deben buscar un fondo de retiro para que cuando lleguen a los 60 ó 65 años se retiren con una cantidad que les garantice una buena vida.

“Las pensiones están recibiendo ‘aspirinas’ para la gente adulta mayor, mucha gente no tiene sistema de seguridad social, no entendemos o no creemos que vamos a llegar a la vejez y hay que prepararnos… en el mercado hay instrumentos financieros en los que puedes invertir para un fondo de ahorro, como la ETFs”, insistió.