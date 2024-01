¿Por qué quitarán 600 mil Dodge Ram del mercado y qué tiene que ver con las emisiones?

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Justicia publicó el miércoles nuevos detalles de un acuerdo con el fabricante de motores Cummins Inc. que incluye un retiro obligatorio de 600 mil camionetas Ram y que Cummins remedie el daño ambiental que causó cuando instaló ilegalmente software de control de emisiones en varios miles de vehículos, eludiendo las pruebas de emisiones. .

Cummins está acusado de eludir las pruebas de emisiones mediante dispositivos que pueden eludir o anular los controles de emisiones.

¿Elevan multa a fabricante de motores?

El fabricante de motores pagará una multa civil de Mil 675 millones de dólares para resolver reclamaciones (anunciada previamente en diciembre y la mayor jamás obtenida en virtud de la Ley de Aire Limpio), además de 325 millones de dólares en reparaciones.

Eso eleva la multa total de Cummins por las violaciones a más de $2 mil millones, según el anuncio del miércoles, que funcionarios del Departamento de Justicia de EU, la Agencia de Protección Ambiental, la Junta de Recursos del Aire de California y el Fiscal General de California llamaron "histórico" en una llamada con periodistas el miércoles. .

Que este acuerdo sea una lección: no permitiremos que las corporaciones codiciosas hagan trampa en su camino hacia el éxito y atropellen la salud y el bienestar de los consumidores y nuestro medio ambiente en el camino", dijo el fiscal general de California, Rob Bonta.

¿Por qué quitarán 600 mil Dodge Ram del mercado?

En el transcurso de una década, cientos de miles de camionetas Ram 2500 y 3500, fabricadas por Stellantis, fueron equipadas con motores diésel Cummins que incorporaban el software de control del motor de derivación. Esto incluye 630 mil instalados con dispositivos de desactivación ilegales y 330 mil equipados con dispositivos auxiliares de control de emisiones no revelados.

Los funcionarios no pudieron estimar cuántos de esos vehículos están actualmente en las carreteras, pero Cummins –que ha sostenido que no ha cometido ningún delito– debe someterse a un retiro a nivel nacional de más de 600 mil vehículos Ram que no cumplen con las normas, además de los esfuerzos de retiro realizados anteriormente.

Stellantis remitió sus comentarios sobre el caso al fabricante de motores Cummins, que dijo en un comunicado que las acciones del miércoles no implican más compromisos financieros que los anunciados en diciembre.

Esperamos obtener certeza a medida que concluimos este largo asunto y continuamos cumpliendo nuestra misión de impulsar un mundo más próspero", dice el comunicado.

Cummins también dijo que los motores que no serán retirados del mercado no excedieron los límites de emisiones.

Como parte del acuerdo, también se espera que Cummins respalde proyectos para remediar el exceso de emisiones que resultaron de sus acciones.

Las estimaciones preliminares sugirieron que su derivación de emisiones produjo "miles de toneladas de emisiones excesivas de óxidos de nitrógeno", dijo anteriormente el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, en una declaración preparada.

La Ley de Aire Limpio, una ley federal promulgada en 1963 para reducir y controlar la contaminación del aire en todo el país, exige que los fabricantes de automóviles y motores cumplan con los límites de emisiones para proteger el medio ambiente y la salud humana.