¿Por qué el SAT me puede reportar al Buró de Crédito?

CIUDAD DE MÉXICO.-En lo que va de la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó al Buró de Crédito a miles de personas.

De acuerdo con información de El Financiero, las cifras del SAT entregadas por medio de la Ley de Transparencia muestran que el número de personas físicas reportadas al historial crediticio pasó de 328 mil 847 en promedio mensual en 2018 a 555 mil 34 contribuyentes en 2022.

Los adeudos al SAT de las personas físicas pasaron de 101 mil 676 millones de pesos en promedio en 2018 a 169 mil 904 millones de pesos en el presente año, un 67 por ciento más.

Respecto a las empresas, el promedio mensual bajó de 119 mil 493 personas morales reportadas en 2018 a 91 mil 29 negocios en 2022. Sin embargo, los adeudos crecieron de 436 mil 52 millones de pesos a 734 mil 138 millones en el mismo periodo.

¿Por qué el SAT puede colocarte en el Buró de Crédito?

El SAT tiene la capacidad de reportar al Buró de Crédito a todo aquel contribuyente moroso o que tenga deudas fiscales con el organismo tributario.

Es decir, si tú le debes al SAT, da por hecho que es muy probable que te mande al Buró.

¿Qué es el Buró de Crédito?

Es una empresa privada no gubernamental, sus operaciones están reguladas por la Ley para las Sociedades de Información Crediticia que reciben, administran y proporcionan información mediante el historial de pagos de las personas físicas y morales que han tenido deudas, que existe con el objetivo de mostrar esos datos a quienes ofrecen créditos, para comprobar la trayectoria de cumplimiento en pagos de los solicitantes y determinar el otorgamiento de nuevos créditos.

El Buró de Crédito surgió en México en 1996 como resultado de la sociedad formada por los bancos líderes del país y TransUnion de Estados Unidos, país en el que se instituyó la primera forma de empresa de este tipo en 1960, como respuesta a la necesidad de información de quienes otorgaban créditos, sobre la credibilidad y capacidad de pago de las personas.

¿Cómo no aparecer en el Buró de Crédito?

El historial crediticio también se resume en una puntuación que va desde los 400 puntos (no satisfactorio) hasta los 850 puntos (excelente).

La forma de no aparecer en el Buró de Crédito es no teniendo deudas, o si ya se tienen, cumplir con su pago puntualmente hasta liquidar el total a entera satisfacción del otorgante. Si esto no es posible y la deuda se deja de pagar, se requiere de un plazo que va desde uno a seis años para ser eliminado del historial.

Aclaró que el Buró de Crédito solamente provee de información; en ningún momento decide si un crédito se otorga o no.