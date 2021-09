Buró de Crédito: Esta es la forma para no aparecer en él

MEXICALI.-Es una empresa privada no gubernamental, sus operaciones están reguladas por la Ley para las Sociedades de Información Crediticia que reciben, administran y proporcionan información mediante el historial de pagos de las personas físicas y morales que han tenido deudas, que existe con el objetivo de mostrar esos datos a quienes ofrecen créditos, para comprobar la trayectoria de cumplimiento en pagos de los solicitantes y determinar el otorgamiento de nuevos créditos.

Se trata del Buró de Crédito, surgido en México en 1996 como resultado de la sociedad formada por los bancos líderes del país y TransUnion de Estados Unidos, país en el que se instituyó la primera forma de empresa de este tipo en 1960, como respuesta a la necesidad de información de quienes otorgaban créditos, sobre la credibilidad y capacidad de pago de las personas.

"Al adquirir deuda todos aparecen en el Buró de Crédito"

Para muchos, aparecer en este buró es algo indeseado; lo que seguramente no saben es que con el simple hecho de adquirir una deuda, toda persona ingresa al buró, iniciando así su historial de pagos y quedando registrado su cumplimiento en tiempo y forma (o no), de productos como tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, pagos en parcialidades de adquisiciones realizadas a corto, mediano y largo plazo, adquisición de vehículos, teléfonos y otros bienes, mediante financiamiento.

Hasta este momento, estar registrado en el Buró de Crédito no es ni bueno ni malo, todo depende del cumplimiento en el pago de la deuda”, indicó la Mtra. Leticia Torres Arteaga, docente de la Escuela de Administración y Negocios y coordinadora de Licenciaturas Ejecutivas de CETYS Universidad Campus Mexicali.

¿Cuáles son los colores del Buró de Crédito?

La interpretación del historial crediticio de cada usuario se basa en la clasificación por colores.

Si la deuda es pagada en tiempo y forma, generará un historial crediticio favorable que marcará esa línea de crédito en color verde, lo cual permite que las empresas financiadoras aprecien el buen desempeño y otorguen mejores condiciones de financiamiento, amplíen la línea de crédito y ofrezcan tasas de interés más bajas y plazos de pago más cómodos.

Si la deuda fue liquidada, pero con dificultades, no en su totalidad o una parte fue condonada, la tendencia se vuelve desfavorable, marcándola con color amarillo.

Y si definitivamente la deuda no fue liquidada en tiempo y forma ya sea total o parcialmente, se convierte en un historial crediticio desfavorable que la clasifica con color rojo.

¿Cómo no aparecer en el Buró de Crédito?

El historial crediticio también se resume en una puntuación que va desde los 400 puntos (no satisfactorio) hasta los 850 puntos (excelente).

“La forma de no aparecer en el Buró de Crédito es no teniendo deudas, o si ya se tienen, cumplir con su pago puntualmente hasta liquidar el total a entera satisfacción del otorgante. Si esto no es posible y la deuda se deja de pagar, se requiere de un plazo que va desde uno a seis años para ser eliminado del historial”, detalló.

Aclaró que el Buró de Crédito solamente provee de información; en ningún momento decide si un crédito se otorga o no.

La decisión de autorizar el crédito es de quien lo otorga en base a la información obtenida del buró de crédito y a las políticas de la empresa respecto al otorgamiento de los mismos con base en el grado de riesgo de ser recuperados.

Por otra parte, el incumplimiento en el pago de una deuda registrada o no en el buró de crédito, de ninguna forma puede ser motivo de encarcelamiento siempre y cuando sea una deuda de carácter civil, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de México. Se consideran deudas de carácter civil los créditos personales, de nómina, hipotecas o tarjetas de crédito, entre otros.

“La única forma en que se puede ir a prisión por una deuda es que se compruebe que desde un inicio no se tenía la intención de pagar, es decir, que se planeó un fraude en contra de la institución financiera otorgante del crédito, pero el incumplimiento en el pago se calificará por las instancias legales correspondientes, y no por el buró de crédito, concluyó la docente”.