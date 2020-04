Petróleo de Texas en caída histórica y por debajo de 5 dólares el barril

TEXAS.-El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) entró en caída libre a menos de dos horas del cierre del mercado y se desplomaba así un 73,67 %, hasta los 4,81 dólares el barril, su nivel más bajo en la historia a medida que los comerciantes continúan preocupados por una caída en la demanda debido a la pandemia del coronavirus.



A las 13:25 hora local de Nueva York (17.25 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en mayo, que expiran mañana, restaban 13,46 dólares respecto a la sesión del viernes, ahondando en la tendencia bajista de las negociaciones previas a la apertura del mercado y encaminados a registrar el peor día de la historia para el crudo de referencia en EU.



Según los analistas, el desplome se debe al temor por la falta de capacidad en EU para almacenar crudo en medio del abismal recorte en la demanda provocado por el parón en la actividad consecuencia del coronavirus.



"La destrucción intradía del WTI de hoy es épica en escala y muestra la gran inestabilidad de los contratos de mayo de 2020 ante su expiración de mañana y los miedos a que el almacenamiento no se pueda materializar", expresó la analista Louise Dickson, de la firma Rystad Energy.



Con el precio del barril de Brent situado en unos 26 dólares, los analistas de esa firma, no obstante, invitan a observar la diferencia WTI-Brent tomando en cuenta los precios de los contratos de junio del WTI ya que los futuros de referencia en Europa cambian de mes antes que los estadounidenses, explican.



El mercado sigue volátil a pesar de que la OPEP y sus socios acordaron a principios de abril reducir su producción en 9,7 millones de barriles diarios para compensar ese recorte de la demanda ligado al COVID-19, que los inversores no parecen creer que sea suficiente.