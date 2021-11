ONU responde a Elon Musk: "Tenemos el plan para que des el dinero"

NUEVA YORK.-El director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, David Beasley, le respondió a Elon Musk y dijo que tienen el plan sobre cómo acabar con el hambre en el mundo "y que se pueden reunir ya sea en Tierra o en el en Espacio".

"Elon Musk, en lugar de tuits permíteme mostrarte. Podemos encontrarnos en cualquier lugar, la Tierra o el Espacio, pero sugiero que en la Tierra donde puedas ver el Programa Mundial de Alimentos, a las personas, los procesos y sí, la tecnología, en el trabajo. Traeré el plan y los libros abiertos", comentó.

¿Por qué respondió esto David Beasley?

Este fin de semana el multimillonario Musk declaró estar dispuesto a vender las acciones de Tesla para resolver el hambre mundial, pero si el Programa Mundial de Alimentos de la ONU le presentaba el plan de cómo se haría y cómo sería el proceso transparente de la distribución del dinero.

Beasley había invitado a magnates como Elon Musk y Jeff Bezos a "dar un paso al frente ahora, por una sola vez" y donar 6 mil millones de dólares para luchar contra el hambre.

"6 mil millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no colectamos esa cantidad. No es complicado", señaló Beasley en el programa Connect the World de CNN con Becky Anderson. Esa suma equivaldría a aproximadamente el 2% de la riqueza neta de Musk.

El patrimonio neto de los multimillonarios estadounidenses casi se ha duplicado desde que comenzó la pandemia de Covid-19, situándose en 5.04 billones de dólares en octubre, según los grupos progresistas Institute for Policy Studies y Americans for Tax Fairness.

La semana pasada, Tesla se convirtió en la sexta compañía en la historia de Estados Unidos en tener un valor de 1 billón y la segunda más rápida en lograr ese hito después de Facebook.