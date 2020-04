No hubo acuerdo secreto con Trump en negociaciones con la OPEP: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la relación con el presidente de Estados Unidos Donald Trump es de amistad y que no hubo acuerdo “secreto” en el marco de las negociaciones con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La relación con el presidente Trump es buena, de amistad, aprovecho que no hubo, como algunos adversarios llegaron a decir que hubo un acuerdo secreto o que se habían comprometido cosas”, dijo.

Donald Trump se ha portado “muy respetuoso y con mucho afecto hacia México”, aseguró.

López Obrador afirmó que la relación de su gobierno con el de Trump ha sido constructiva y recordó la petición que le hizo México de que le venda 10 mil ventiladores y monitores para enfrentar la pandemia de Covid-19.

“Al grado de que en esta semana nos van a resolver, aún con sus necesidades, sus apremios, porque también nuestra solidaridad al pueblo estadounidense porque está siendo muy afectado por la epidemia, sobre todo en Nueva York, nuestra solidaridad a enfermos, familiares de los que han pedido la vida. Aún en esta circunstancia le solicitamos apoyo para que nos consiguiera, porque escasean en el mundo, ventiladores y monitores”, dijo.

TRUMP TRATA DE CONSEGUIR VENTILADORES PARA MÉXICO

El mandatario narró que durante la conversación que sostuvo con el Donald Trump durante las negociaciones con la OPEP, le planteó la solicitud de los equipos.

“‘Voy hacer todo lo posible, mañana le hablo’, no me habló me mandó decir de que están consiguiéndolos, están buscando la forma de conseguirlos, esperamos ayer, parece que la cancillería ya tiene un aviso de que en esta semana pueden decirnos si van a poder ayudarnos con estos ventiladores”, dijo.

En cuanto a la negociación con la OPEP, López Obrador aseguró que la negociación con la OPEP fue muy buena y que cuando se votó, hasta “hubo aplausos para México”.

“Estamos hablando de países distintos con posturas diferentes y un gran reconocimiento a nuestro País”, indicó.