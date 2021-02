Intensifica Biden propuesta de estímulo para presionar al Congreso de llegar a un acuerdo

ESTADOS UNIDOS.- En su primer viaje oficial fuera de Washington desde que se convirtió en presidente, Joe Biden presentará su caso a favor de un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares directamente al público estadounidense en un intento por presionar al Congreso para que apruebe las negociaciones sobre el paquete de ayuda.

La visita planificada de Biden a Milwaukee, Wisconsin el martes, permitirá a Biden recuperar toda la atención de los legisladores por su agenda económica, que tiene como objetivo combatir las consecuencias de la pandemia con una nueva inyección masiva de gasto público.



El presidente y sus principales colaboradores han luchado para obtener el apoyo de los republicanos en el Capitolio para su paquete de ayuda, que incluye cheques de US$ 1,400 para individuos, fondos adicionales para beneficios de desempleo, un aumento en los créditos fiscales por hijos y ayuda a los gobiernos estatales y locales.

La mayoría de los legisladores republicanos han externado que el precio es excesivo y aumentaría innecesariamente la deuda pública estadounidense, al respecto los demócratas insisten en que están dispuestos a aprobar el proyecto de ley unilateralmente, utilizando sus escasas mayorías tanto en la Cámara como en el Senado si es necesario.

Por el momento, Biden no ha establecido una fecha límite firme para la aprobación del proyecto de ley de ayuda, pero los demócratas señalan que se promulgue antes de que expire la última extensión de los beneficios de emergencia por desempleo a mediados de marzo.

Además, el paquete incluye fondos para el despliegue de las vacunas Covid-19 en todo el país, lo que los funcionarios de salud estadounidenses lo consideran urgente. Los puntos conflictivos en las conversaciones de estímulo de Biden con el Congreso incluyen si la administración seguirá insistiendo en un aumento del salario mínimo federal a US$ 15.

Biden insiste en mantener los pagos completos de US$ 1,400 para las personas, pero aún podrían surgir fricciones por encima del umbral de ingresos de US$ 75,000 por encima del cual las personas no pueden acceder al monto total.

Los demócratas ahora se centrarán completamente en aprobar el paquete de ayuda de Biden y la pregunta clave será cómo cumplir con el requisito del senador Manchin de que es un proyecto de ley bipartidista", dijo Meghan Pennington, ex asistente del Senado demócrata.

Agregó, que existe la posibilidad de que los republicanos que votaron a favor de condenar a Trump, influyan en cualquier acuerdo.

Con información de Financial Times