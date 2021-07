Infonavit: Cuánto tardarás en juntar los 1080 puntos necesarios para un crédito

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado mes de mayo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) modificó su sistema de puntos para acceder a créditos hipotecarios, pasando de 116 a 1080 puntos.

No existe un tiempo específico o promedio para que el trabajador acumule la cantidad requerida de puntos, ya que las condiciones dependerán de cada caso en particular. No obstante, se estima que la cantidad de puntos pueda alcanzarse en 4 o 5 años, en caso de que se paguen las cuotas completas del trabajador y que sean acorde al sueldo real.

¿Más puntos por más crédito?

Esto no quiere decir que al pedir más puntos, el Infonavit otorgue mayor crédito hipotecario, pues el sistema de puntos toma en cuenta otros factores como:

La precalificación será de un mínimo de 1080 puntos.

Se evaluará un reporte de crédito.

Ya no se necesita cumplir un año continuo de trabajo en un mismo lugar.

Y se tomará en cuenta la estabilidad laboral del trabajador.

Infonavit busca simplificar acceso a créditos

La finalidad de este cambio en el sistema, según informa el Infonavit, es permitir a los trabajadores acceso de "forma más sencilla" a un crédito.

El organismo sugirió a los trabajadores destinar por lo menos 30 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de su hipoteca.

Consulta tu puntuaje de Infonavit actual en el siguiente: https://www.mi-portal-infonavit.com/checar-puntos