¿Home Office por coronavirus? Sigue estos consejos para preparar tu espacio de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las últimas semanas, el número de casos confirmados de personas infectadas por el coronavirus (Covid-19) superó los 80 enfermos en México. La situación en otros países ha escalado a niveles mayores, por lo cual muchas empresas y escuelas han comenzado a cerrar sus puertas e instruir a las personas a quedarse en casa.



En México, la semana pasada, la Secretaría de Educación Pública indicó que las escuelas de educación pública básica permanecerán cerradas desde el próximo lunes y hasta finales de abril, mientras que diferentes empresas han comenzado a instruir a sus empleados a permanecer en casa durante las siguientes semanas, en espera de mayores instrucciones.



Ante estas medidas de prevención contra el Covid-19, el trabajo remoto es una opción que ya muchas empresas están brindando a sus empleados. Si a ti te tocará trabajar desde casa, es momento de que alistes tu espacio para poder ser productivo sin salir a la calle.

GetNinjas, la aplicación para contratación de oficios y servicios más grande de América Latina, te comparte los siguientes consejos para preparar tu casa como espacio de trabajo.



1. Adecua una habitación especial para trabajar. Hay dos principales caminos a seguir para el trabajo en casa: Preparar un cuarto de forma temporal para trabajar desde ahí, o bien, modificar dicha habitación de forma permanente para convertirla en un estudio personal que sirva para seguir trabajando a distancia en el futuro. La primera opción es más barata en cuanto a costos, pues puedes adaptar hasta el espacio bajo la escalera con un pequeño escritorio, pero la segunda te da la ventaja de estar preparado para el futuro de contar ya con un espacio de trabajo idóneo.



Algunas adecuaciones para acondicionar tu estudio, permanente o temporal, incluyen la iluminación, el aislamiento de ruido externo, la temperatura e incluso comprar algunas plantas, pues además de decoración le dan vida a tu espacio. Siempre elige una habitación con buena iluminación natural para no forzar tu vista, y consigue una silla cómoda para realizar tu trabajo sin incomodarte por largas horas, pues aunque trabajar en un sillón o recostado en tu cama suena divertido, en realidad es incómodo y hasta malo para tu postura y productividad.



2. Mantén una ventilación adecuada. Además de ayudarte a tener aire fresco para estar concentrado, una ventilación constante te ayudará a prevenir que el aire se vicie y contamine, evitando que tu estudio se convierta en un foco de contagio. Las recomendaciones de los organismos públicos de salud indican que es más difícil contraer el Covid-19 si la circulación del aire es constante en un espacio cerrado, así que abre bien las ventanas durante tu jornada de trabajo.



3. Organiza tu jornada cada día. Define tus horarios de trabajo y respétalos. Si te propones comenzar a las 8:00 am, prepara tu desayuno y todo lo que necesites antes para estar disponible desde las 8, y si tu hora de cierre es a las 5:00 pm, avanza tus tareas para que puedas apagar tu computadora a dicha hora sin dejar trabajo pendiente.



De igual forma, prepara una lista con las actividades que debes cubrir en el día, priorízalas y enfócate en completarlas durante tu horario laboral. Evita comenzar o terminar después de tus horarios establecidos, pues corres el riesgo de convertirlo en un mal hábito y volverte disperso en tus metas y objetivos de trabajo.



4. Separa lo doméstico de lo laboral. Deja en claro a las personas con las que compartas hogar que aunque te encuentres en casa, lo cierto es que estás trabajando y no estás disponible para atender tareas domésticas. Y a la inversa, no dediques las 24 horas del día a atender correos de tu jefe, compañeros de trabajo o clientes, pues antes y después de tu jornada laboral estarás dedicado a tu familia y hogar. Es preciso que estos temas los hables con las personas correspondientes desde un inicio, para dejar claros los límites y evitar malentendidos.



Si tienes hijos, sabes que ellos tampoco podrán asistir a clases durante un mes, así que también vale la pena realizar algunas adecuaciones en casa para que se mantengan entretenidos y ocupados.



a) Prepara su cuarto: Además de hacer una limpieza general de su espacio, habilita un rincón de su cuarto para poder hacer actividades con ellos. Ya sean lecturas, rompecabezas, juegos de mesa u otro tipo de entretenimiento, procura que se realicen siempre en su habitación, tanto para hacer un hábito de organización en ellos, como para procurar que ellos mismos se encarguen de su ordenamiento y limpieza, antes y después de pasar el tiempo con ellos.



b) Pon especial atención a la limpieza de áreas comunes. Ya que estarán en casa la mayor parte del tiempo, será necesario que la limpieza aumente su frecuencia todos los días, pues es un hecho que los niños siempre hacen algún tipo de desorden al jugar. Además, si pasan un tiempo jugando fuera de casa, como puede ser en el patio, pueden introducir bacterias y gérmenes a casa que podrían convertirse en un foco de infección al pasar tanto tiempo dentro. La mayoría de los productos de limpieza que se encuentran en todas las tiendas pueden mantener el interior de tus habitaciones desinfectado, así que procura hacer esta limpieza a fondo con frecuencia.



c) Prepara comida y snacks saludables. Al tener a los niños en casa durante todo este tiempo, será necesario que tengas a la mano alguna botana o snack en cualquier momento para mantener sus horarios de comida como si siguieran asistiendo a la escuela. Evita la comida chatarra, los dulces y los alimentos con exceso de calorías, e inclínate por opciones como frutas secas, fruta fresca, yogurt y galletas caseras de avena, por ejemplo.



Recuerda que el objetivo de tomar estas medidas es evitar los contagios de coronavirus y disminuir el riesgo de contraer otras enfermedades estacionales. Siguiendo estas recomendaciones, podrás trabajar de forma productiva desde tu casa, sin descuidar a tus hijos, y protegiendo tu salud y la de tu familia.