Guerra entre Rusia y Ucrania: ¿Cómo nos afecta en México el conflicto?

CIUDAD DE MÉXICO.-Las fuerzas rusas están avanzando sobre la capital ucraniana, Kiev, y Moscú ha seguido introduciendo fuerzas en el país, dijo un funcionario de alto rango de defensa de Estados Unidos.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que hasta ahora Rusia había disparado más de 160 misiles contra objetivos ucranianos.

Estas acciones causaron que las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraran con fuertes pérdidas el jueves, en medio de una ola global de aversión al riesgo.

Pero, ¿cómo afecta a México la guerra entre Ucrania y Estados Unidos?

Expertos han pronosticado que el conflicto podría afectar en materia energética y en otros temas.

Primero, indican, el crecimiento económico en Europa podría verse afectado y llevarla a una recesión.

En un segundo lugar, podría impactar en los precios del petróleo, del gas -ya que Rusia provee el 40 % de dicho combustible en la Unión Europea- y también repercutirá en cadenas de suministro.

Te puede interesar: Biden anuncia nuevas sanciones a Rusia; dañarían y aislarían su economía y no descartan sanción a Vladimir Putin

Los analistas dicen que nuestros bolsillos podrían verse afectados ya que el precio de las gasolinas puede aumentar, además el precio del gas, y también podrían subir los precios en las cadenas de suministros.

Sobre las cadenas de suministro señalan que debido a que la mayoría de los productos los mueven en vehículos que utilizan combustibles, y al aumentar el precio de los energéticos, subirán de precio la mercancía que la paga el consumidor final, o sea nosotros.

Por lo pronto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se toman algunas medidas antes de que comiencen los problemas económicos.

Te puede interesar: Guerra Rusia y Ucrania: Petróleo rebasa los 100 dólares el barril

"Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio", comentó el mandatario.

Agregó:

"En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio -para decirlo con claridad- de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores".