Hay un plan ante posible alza de energéticos por ataques en Ucrania: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno tiene un plan para “actuar” ante un impacto en el gas de importación y el crudo por el ataque ruso a Ucrania.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas, la importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica”, dijo.

AMLO asegura que cuenta con plan ante posible alza de energéticos

López Obrador aseguró que ya se cuenta con un plan para actuar para producir más energía eléctrica.

“Ya tenemos ese plan para actuar, por ejemplo, en producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando, estamos preparados para eso con el propósito que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio”, indicó.

En cuanto al precio de las gasolinas, el mandatario precisó que su gobierno está preparado para que no impacte en los consumidores.

“En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que, aunque aumente el precio de la gasolina de importación o que aumente el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito”, indicó.