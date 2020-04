En riesgo 50 mil empleos en NL por baja afluencia a restaurantes

MONTERREY, Nuevo León.- Los 22 mil restaurantes existentes en Nuevo León, han sufrido una reducción de 95 por ciento en su afluencia de clientes, a raíz de las medidas de aislamiento social decretadas para prevenir el contagio de Covid-19, ante lo cual iniciaron un programa para promover la venta de comidas a domicilio, informó el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Jorge Moeller Villar.



El empresario restaurantero, señaló que si la pandemia de coronavirus provocara el cierre definitivo del diez por ciento de los establecimientos (dos mil 200, aunque podrían cerrar hasta tres mil), se perderían unos 50 mil empleos directos y 150 mil indirectos, generándose un grave problema social en la entidad, por las afectaciones a un sector que compra anualmente 11 mil millones de pesos en insumos.



Aseveró que ya en este momento, hay de cuatro mil a seis mil trabajadores del ramo que no están acudiendo a los establecimientos, gracias a que suscribieron convenios con los propietarios -sin especificar en qué consisten- pero agregó que los mismos empleados no quieren que cierre su fuente de trabajo, ya que estos son momentos de negociar, no de pelear.



Con este programa de fomentar el servicio de comidas a domicilio, en convenio con las empresas de plataformas digitales para la entrega de los alimentos preparados, expuso Moeller Villar, al menos podrán mantener abiertas las cocinas y podrán conservar los puestos de trabajo.



Pidió a la población que apoye esta iniciativa, consumiendo el doble de lo que suele pagar en días ordinarios, para evitar que se pierdan miles de empleos.



El empresario expuso lo anterior durante la rueda de prensa diaria que realizan las autoridades estatales para actualizar los datos de Covid-19 y estrategias para enfrentar la pandemia, donde el director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, Gerardo Garza, hizo un llamado a los usuarios de la empresa descentralizada del gobierno estatal, a que tengan un consumo razonable, ya que en estos días de cuarentena se ha incrementado el consumo de agua potable en casi un 30 por ciento.



Explicó el funcionario que el consumo promedio por usuario (familia o establecimiento) aumentó de 13 a 16 metros cúbicos mensuales, gasto que corresponde a los meses más cálidos de julio y agosto.



Asimismo, dijo que para apoyar a la población más vulnerable, el pasado 24 de marzo se aprobó la condonación de un mes de consumo para viudos, viudas, adultos mayores y otras personas vulnerables, que representa un menoscabo para Agua y Drenaje por unos 14 millones de pesos.



En tanto, la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino dio a conocer que la cifra de casos de Covid-19, confirmados por el Indre, llegó a 85, más otros 41 que resultaron positivos en laboratorios privados, para un total de 126.

Les comparto el crecimiento diario de casos de Coronavirus COVID-19 en #NuevoLeón, hasta hoy 03 de abril.

El nuevo paciente es una persona de 68 años, contacto de un caso sintomático del municipio de San Pedro. Hay además 81 casos sospechosos, y once personas hospitalizadas, mientras 35 pacientes se ha recuperado, sin que hasta hoy se hayan presentado defunciones.