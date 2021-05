Día de las Madres: Cuánto dinero cuesta ser mamá en México

MEXICALI.-Al convertirse en madres, las mujeres se enfrentan a diversas responsabilidades que las llevan a realizar ajustes en su dinámica de vida individual y familiar. Estas implicaciones, particularmente las del tipo económico, son el principal motivo por el cual cada vez más mujeres deciden postergar la maternidad, en espera del momento adecuado o de mayor estabilidad.

“Procrear es una gran responsabilidad y nuestra cultura nos habla mucho del sacrificio para el bienestar de los niños, pero no necesariamente se tiene que vivir en precariedad o limitaciones si se planea correctamente”, señaló la Dra. Faviola Villegas Romero, docente de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Los gastos relacionados con tener un hijo son distintos para cada persona, añadió, dependiendo principalmente de si la madre recibe asistencia social o atención privada durante el embarazo y alumbramiento.

Por ejemplo, pese a que la atención médica mensual, el parto, los insumos y algunas medicinas son gratuitas para quienes están afiliadas a instituciones de salud pública, el costo aproximado de los medicamentos, vitaminas y otras necesidades no contempladas en su esquema de aseguramiento van de los 8 mil a los 14 mil pesos por cada hijo, cuando se trata de un embarazo sano y sin complicaciones.

Después del parto, los primeros servicios de atención médica para el bebé, así como sus pañales, leche y artículos para su cuidado, requieren la inversión de entre 14 mil y 20 mil pesos adicionales durante su primer año de vida.

Si de atención privada se trata, en México, la gestación, nacimiento y los primeros nueve meses de vida de un bebé implican un gasto que va de los 70 mil hasta los 260 mil pesos para los padres.

“Nótese el plural en padres, pues hay que destacar que las finanzas de las madres solteras pueden verse aún más impactadas al tratarse de egresos que, en su caso, deben absorber solas”.

En cualquiera de los dos casos, añadió la especialista, existen algunos consejos que las futuras madres, tanto en lo individual como junto a su pareja, pueden tomar en cuenta para disfrutar la maternidad sin sufrir financieramente:

Prescinde de créditos o tarjetas de crédito: Si el embarazo es inesperado o no planeado, tendrás aproximadamente seis meses para ahorrar y prepararte. No dejes que la presión del embarazo te haga aceptar propuestas de bancos o financieras que no cuidan tus intereses.

Las cundinas o ahorros voluntarios en las apps de bancos pueden ser una excelente opción: Esta es una gran forma de aprender a guardar dinero y te ayuda a practicar para que cuando llegue el bebé, puedas administrarte con mayor facilidad.

Buscar un ingreso extra puede ayudar: ¿Cómo? Realizando ventas por catálogo, venta de garaje o emprendiendo un negocio pequeño y temporal que quizá pueda prevalecer, son opciones que puedes considerar para reducir tu estrés por el ahorro.

En un embarazo planeado, ahorra entre 30 mil y 50 mil pesos: Antes de aventurarte a la búsqueda de un bebé, y especialmente si no cuentas con asistencia social, agradecerás contar con esta bolsa de ahorro. En caso de que los gastos del embarazo y parto vayan a correr por cuenta de tu seguro de salud pública, considera ahorrar por lo menos 20 mil pesos.

Si puedes, compra artículos usados en buen estado: No dejes que la ilusión del primer hijo o por quedar bien con tus conocidos, te hagan gastar de más. Lo único que no se recomienda adquirir usado, son asientos de auto o cunas que no hayan tenido mantenimiento.

Considera opciones para el cuidado de tu bebé antes de que nazca: No esperes a estar convaleciente. Existen guarderías de asistencia social que son gratuitas y otras privadas que ofrecen becas o estímulos para apoyar a madres trabajadoras. Tú puedes trabajar tranquila, mamá. No te desanimes.

Busca el hospital desde el momento que sabes de tu embarazo: Hay hospitales de asistencia social que brindan atención de calidad, y también existen opciones privadas con planes de financiamiento con los que puedes pagar el parto poco a poco, durante el embarazo. Infórmate y elige lo mejor para ti.

Mantén al bebé al día con sus vacunas: Te ahorrarás muchos desvelos, preocupaciones y principalmente, cuidarás la salud del nuevo miembro de la familia.

La maternidad puede ser un ejercicio de administración financiera que, si se implementa bien, trae consigo grandes satisfacciones tanto a corto como a largo plazo, y la invaluable tranquilidad de tener madres contentas e hijos sanos y felices.