Día de las Madres: Canciones para dedicar este día especial, además de "Señora, Señora"

MÉXICO.- Estados Unidos inició a celebrar el Día de las Madres a principios del siglo XX, cuando Anna Jarvis, una mujer del estado de Virginia Occidental (considerada la fundadora del Día de las Madres), comenzó a promover un festejo para reconocer el esfuerzo de las madres trabajadoras de la época.

Tal reconocimiento hacia las madres fue heredada a México por el apoyo de un diario de nacional de la época, que, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Iglesia católica y algunos otros sectores de la población, establecieron celebrar el 10 de mayo el Día de las Madres.

Cada año, al acercarse el Día de las Madres , el nombre de Denisse de Kalafe resurge con fuerza debido a su éxito "Señora, Señora", un himno para celebrar dicho día tan especial en México.

Sin embargo, hay otros temas llenos de amor y mensajes de agradecimiento para esa persona tan especial que nos dio la vida, por ello, te sugerimos otras opciones para este 10 de mayo.

“Tal vez” de Diego Torres

Esta canción le sirvió de catarsis al argentino tras la muerte de su madre, Lolita Torres, habla sobre cómo se dio cuenta de lo mucho que la quería hasta que la perdió, pero confía en que la volverá a ver, “por ello guardó su voz en papel y su olor en la piel”, dice la melodía. Perfecta para el Día de las Madres.

“Perdóname” de Camilo Sesto

En 1982 Camilo Sesto cantó esta canción a su madre a quien pide abiertamente perdón por no haber sido el hijo que ella merece, en una presentación el cantante no pudo cantar porque se le hizo un nudo en la garganta y su mamá Joaquina Cortés no paraba de llorar.

“Por tantas cosas” de Alex Ubago

La mayoría de sus canciones hablan de desamor y corazones rotos, pero en 2004 dio a conocer esta canción, para la mujer que nunca le ha fallado, a la cual le debe la vida, su madre Antonia Rodríguez.

“Arrullo de Estrellas” de Zoé

Cuando escuchas esta canción podrías pensar que fue dedicada a la pareja de León Larregui, pero no es así, en 2013 la mamá de León fue diagnosticada con cáncer de páncreas y falleció en el mes de junio. El vocalista de Zoé le dedicó este tema a ella, a su más grande amor, “ese del que no quiere separarse y quien es el amor de su vida”.

“The Wish” de Bruce Springsteen

En varias ocasiones ha manifestado “The Boss” lo orgulloso que se siente de su madre, Adele Ann, quien siempre fue una mujer muy trabajadora y siempre luchó por el bienestar de la familia. La forma de agradecérselo es con esta canción. Springsteen siempre ha dicho que todo lo que ha logrado en su vida ha sido gracias a ella.

