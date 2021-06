¿Cuál fue el problema de Mexicana de Aviación?

CIUDAD DE MÉXICO.-El 28 de agosto de 2010, la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) comenzó a tener problemas financieros y 8 mil 500 trabajadores dejaron de operar.

Ya son más de 10 años desde que hizo su último viaje sin retorno. Tenía 89 años de operación y era la cuarta aerolínea más antigua del mundo.

El 6 de septiembre la empresa entró en concurso mercantil, es decir, comenzaron las negociaciones con los acreedores para tratar de reducir la deuda y evitar la quiebra de la aerolínea nacional.

En conferencia de prensa en el 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de adquirir Mexicana de Aviación después de que extrabajadores y jubilados de la compañía se manifestaran a las afueras de Palacio Nacional porque no han sido liquidados.

No obstante, se debe analizar el costo-beneficio para cuidar el presupuesto público", señaló.

Varios grupos mostraron interés en adquirir la aerolínea de 2010 a 2014; sin embargo, al no comprobar recursos y no alcanzar acuerdos con los sindicatos de trabajadores, las negociaciones no prosperaron, por lo que la jueza Edith Alarcón, del Juzgado Décimo Primero en Materia Civil del Distrito Federal, la declaró en bancarrota el 4 de abril de ese año.

El desentendimiento con los sindicatos de trabajadores desde 2006, cuando Mexicana de Aviación todavía volaba, fue lo que desencadenó una serie de problemáticas que a la postre concluyeron en su quiebra.

Durante ese año, la empresa solicitó ahorros a sus sindicatos argumentando problemas financieros. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) firmó un contrato que le ahorró 200 millones de dólares a la aerolínea por cuatro años a través de la adecuación de salarios y prestaciones.

El ex presidente José López Portillo con un avión de Mexicana.

Sin embargo, no pasó lo mismo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), ya que se planteó un conflicto jurídico de naturaleza económica contra este sindicato al no haber alcanzado un acuerdo.

A pesar de que Mexicana de Aviación hizo pública información en la que aseguraban que la compañía no era económicamente viable sin la contribución de sus sindicatos, ésta continuó con sus funciones, y además, creó otra empresa de nombre Mexicana Link, que comenzó a operar en diciembre de 2009.

Mientras los dueños de Mexicana negociaban los contratos con los sindicatos, los problemas financieros se agudizaron gracias a los incrementos periódicos en los combustibles y factores externos como la contingencia por la pandemia de influenza en 2009.

López Obrador acusó en conferencia que en su momento, un grupo de empresarios orquestaron la quiebra de Mexicana con la ayuda del entonces presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con reportes periodísticos, la operación comenzó cuando el expropietario de la aerolínea Gastón Azcárraga Andrade e inversionistas crearon el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) en 2008. A esta organización le fueron cedidos derechos de Grupo Mexicana de Aviación (GMA), además de adquirir acciones de CMA y otras aerolíneas de Grupo Mexicana, de las cuales algunas nunca volaron.

AMLO acusó a Vicente Fox y Felipe Calderón de la entrga de Mexicana y Aeroméxico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los ex mandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón desincorporaron y entregaron aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeroméxico a empresarios que proporcionaron dinero a sus campañas.

Fox Quesada llegó a la Presidencia en 2000, en medio de señalamientos por “Los Amigos de Fox”, una sociedad privada que le recaudó fondos; mientras que Calderón Hinojosa asumió en 2006 bajo denuncias de fraude electoral.

El Presidente señaló que existían dos empresas de aviación mexicanas: Mexicana y Aeromexico.

“Parece que todo esto sucedió en el siglo XIX o en el XVI. Este señor (Gastón) Azcárraga ayudó en la campaña del candidato Fox y llega a la presidencia y venden mexicana y la compra, o la recibe o se beneficia del remate, el señor Azcárraga y luego la quiebra, una empresa emblema de la aviación, y se deja a los trabajadores sin empleo”, argumentó AMLO.

Recordó que seis años más tarde, en la elección de Felipe Calderón, “un grupo de empresarios ayudan en el fraude".

“Esos empresarios les entrega Aeroméxico, la otra empresa publica, el caso es que ya no hay ninguna empresa publica de aviación y generaron todos estos problemas”, puntualizó López Obrador.

Gastón Azcárraga fue acusado

Gastón Azcárraga fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de delitos previstos en la Ley del Mercado de Valores, esto por no informar en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la situación real por la que atravesaba Mexicana de Aviación meses antes de que se declarara en quiebra.

Sin embargo, el año pasado se cancelo la orden de aprehensión que pesaba en su contra debido a que un Tribunal Federal no halló pruebas en su contra.

El ex presidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga.

“Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que la ejecutoria protectora de derechos fundamentales se encuentra cumplida en su totalidad, porque los datos que arrojan las constancias, así lo revelan. Notifíquese en términos de ley...”, detalla el acuerdo de Isabel Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal.

De acuerdo con investigaciones de la extinta PGR, Azcárraga no informó a la CNBV la situación real por la que atravesaba Mexicana de Aviación meses antes de que se declarara en quiebra.

Asimismo, la PGR detectó operaciones inusuales que derivaron en la quiebra de la aerolínea y que beneficiaron directamente al Grupo Posadas, del cual era director general Azcárraga Andrade.

Se constató que, en diciembre de 2005, CINTRA vendió a Grupo Posadas el 95 por ciento de las acciones de Grupo Mexicana por 165.5 millones de dólares.

Analiza la SCJN atraer el caso Gastón Azcárraga

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza atraer el recurso de inconformidad que promovió la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), luego de que un tribunal unitario resolvió el año pasado cancelar la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga Andrade, según reveló La Jornada.

El abogado del sindicato de pilotos, Agustín Liñan Salinas, señaló que “es muy importante que el máximo tribunal intervenga, porque miles de trabajadores resultaron afectados, y muchos quedaron sin empleo. A partir de la resolución que pudiera emitir, se haría justicia”.

Inicios de Mexicana de Aviación

Su historia comenzó el 12 de julio de 1921 con la fundación de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea (CMTA), reporta Milenio.

Comenzó a operar solo 16 años después de que los hermanos Wright hicieran el histórico vuelo sobre las dunas de Kitty Hawk, en California.

En sus comienzos, Mexicana apoyaba a la industria petrolera con labores de topografía y con el traslado de personal técnico especializado y de maquinaria.

La aerolínea fue solicitada durante muchos años para transportar mercancías y productos de gran volumen, llegando incluso a ser pionera en el transporte de reses bravas.

También apoyo a los productores de café, a los pescadores y a una naciente industria manufacturera contribuyendo al desarrollo del País.

Fue la primera aerolínea nacional es firmar un contrato para el establecimiento y explotación del espacio aéreo.

En los años 40 introdujo el servicio de azafatas, quienes eran jóvenes que maravillaban a los viajeros por su amplió conocimiento en cultura y el dominio de varios idiomas.

En los 70, fue considerada como la primera Línea Aérea de Latinoamérica.