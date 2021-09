Criptomonedas se recuperan tras desplome por declaraciones del gobierno Chino

CHINA.- Las principales criptomonedas del mercado, el bitcóin y el ether, se recuperan este lunes de las fuertes caídas que registraron el pasado viernes, cuando el Gobierno de China declaró ilegal todas las transacciones con criptodivisas en su territorio.

La citada decisión llevó al bitcóin, la criptomoneda más conocida, a cerrar el viernes con una caída del 5,38 %, hasta los 40 mil 735 dólares, mientras que el ether, se desplomó un 9,22 %, hasta los 2 mil 736 dólares.

Aunque ambas criptomonedas se recuperaron levemente el sábado, con subidas de algo más del 2 % en ambos casos, el domingo volvieron a bajar (el bitcóin, un 2.12 %, y el ether, el 2.24 %).

Transacciones ilegales

El Banco Popular de China publicó el viernes un comunicado en el que explicaba que "las criptomonedas no son de curso legal" y declaró que las transacciones de monedas virtuales son "ilegales" por "alterar el orden económico y financiero".

El Banco Popular, junto con otras nueve instituciones gubernamentales chinas como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, enumeró las "actividades ilegales y delictivas" generadas por "las transacciones de monedas virtuales", que incluyen: "lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras".Estas actividades "ponen en grave peligro" la propiedad de los ciudadanos, según el comunicado.

El Banco Popular mencionó específicamente a bitcóin y ethereum y otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias" para recordar que no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tanto, "no pueden circular en el mercado como moneda".