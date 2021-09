China declara todas las actividades vinculadas a criptomonedas como "ilegales y delictivas"

PEKÍN.- La declaración del Banco Popular de China (BPC) de que toda actividad vinculada con las criptomonedas, incluyendo las transacciones, el minado y su publicidad, es "ilegal y delictiva", ha levantado especulaciones sobre si esas divisas, que se desplomaron tras el anuncio, dejarán de operar definitivamente en el país asiático.

En la tarde del viernes, el banco central y otras nueve instituciones gubernamentales -entre ellas, el regulador de internet o el ministerio encargado de las labores de inteligencia- enumeraron en un comunicado las actividades "ilegales y delictivas" generadas por las "transacciones de monedas virtuales".

Los reguladores apuntaron específicamente al lavado de dinero, a la recaudación ilegal de fondos, el fraude o los esquemas piramidales, asegurando que este tipo de delitos llevados a cabo con criptomonedas "ponen en grave peligro" las propiedades de los ciudadanos.

El BPC mencionó específicamente a bitcóin y Ethereum, así como a otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias", para recordar que su estatus no es el mismo que el de las divisas de curso legal y que, por tanto, "no pueden circular en el mercado como moneda".

El documento también exige a las autoridades locales del país que "fortalezcan la supervisión" con vistas a prevenir y eliminar "los riesgos de la especulación".

Tras la noticia, el bitcóin cayó un 8.6 % y el ethereum, un 9.27 %, caídas que en las siguientes horas se moderaron hasta en torno a un 6 % en ambos casos.