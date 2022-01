¿Cómo sacar el dinero del Infonavit sin comprar casa?

CIUDAD DE MÉXICO.-Una de las preguntas más frecuentes que la gente se hace es: ¿Puedo sacar o no el saldo de la Subcuenda de Vivienda que tenemos en nuestro estado de cuenta de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore)?

Como sabemos, la Subcuenda de Vivienda que tenemos en el Afore es la aportación que hace nuestro patrón cada dos meses.

Nuestros jefes están obligados a entregar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el 5 % de nuestro salario, es decir, si ganas un sueldo de 100 pesos diarios, ellos van a poner 5 pesos por cada día que tú trabajes en su empresa.

Te puede interesar: ¿Cómo la cuenta Infonavit + Crédito Bancario te ayudan a comprar casa en 2022?

"Ellos tiene la obligación de entregar estas aportaciones cada dos meses al Infonavit, y lo hacen a través de las cuotas obrero-patronales que le pagan al Seguro Social y tú vas a ver reflejado este saldo en tu estado de cuenta del Afore, aunque aparece reflejado en tu estado de cuenta del Afore este dinero es administrado por el Infonavit, es un poco diferente a los recursos de la Subcuenta de Ahorro para el retiro, pero los puedes ver reflejados en tu estado de cuenta del Afore", dijo Rafael Hurtado, experto en seguridad Social e Impuestos.

Hurtado afirmó que estas aportaciones que se realizan del 5 % de tu salario tienen como fin el que tú puedas adquirir una casa.

"Es para que puedas adquirir una vivienda con esas aportaciones, y, obviamente, puedes complementarla con ahorros voluntarios o con algún crédito, ya sea con un crédito hipotecario con el Infonavit o con un crédito de banco", comentó.

Agregó:

"Pero si tú eres de esas personas que decidió no adquirir un crédito con el Infonavit y decide tramitar un crédito con un banco y no tocar esa Subcuenta de Vivienda, si quizás tú ya tenías una casa y no tuviste la necesidad de utilizar el saldo de la Subcuenta, entonces para poder retirar ese recurso hay solo dos opciones".

¿Cuáles son esas dos opciones para retirar el dinero del Infonavit?

Hacer uso del crédito de Infonavit: Si tú haces uso de un crédito del Infonavit en cualquiera de sus modalidades, el saldo de la Subcuenta de Vivienda se va a utilizar para pagar la deuda o el enganche.

La otra opción es para las personas que trabajaron del año 72 al año 92, entonces el dinero va a estar en el Fondo de Ahorro 72-92; si tú trabajaste antes del 97, pero después del 92, entonces el dinero estará en la Subcuenta del año 1992; y si tú has trabajado del año 1997 al la fecha actual, entonces el dinero estará en la Subcuenta de Vivienda 97.

Te puede interesar: ¿Qué opciones tengo para comprar una casa si no cuento con Infonavit?

"Es importante que sepamos en qué Subcuenta de Vivienda se encuentra nuestro recurso porque de eso va a depender la facilidad o los requisitos para poder tramitar la devolución de este dinero. Si tus ahorros están en el Fondo de Ahorro del 72-92, vas a tener que tramitar una solicitud de devolución a través del portal del Infonavit en el área de Mi Cuenta y necesitarás tener por lo menos 50 años y debes tener, por lo menos, un año sin trabajo. Vas a poder tramitar la devolución de este recurso también si cuentas con una resolución de una incapacidad, una resolución de pensión por invalidez, por cesantía o por vejez, y también vas a poder retirar este recurso si tienes una resolución a tu favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit o si tienes un laudo judicial a tu favor", comentó Rafael Hurtado.

Por otro lado, señaló que si el recurso está en la Subcuenta de Vivienda del 92, para poder retirarlo deberás de generar una solicitud de la devolución de los recursos a través del portal del Infonavit y lo vas a poder hacer siempre y cuando tengas más de 65 años.

Entretanto, si el dinero está en la Subcuenda del año 1997, tendrás que hacer el trámite de la devolución si tienes una resolución de pensión, ya sea por cesantía, por vejez, o por invalidez. Tú necesitas estas resoluciones, o una resolución de una negativa de pensión, es decir, vas a necesitar una resolución de pensión para que te puedan entregar los recursos de la Subcuenta de Vivienda del 97.

En resumen:

El dinero de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit -de cualquiera de las subcuentas- se podrá utilizar prácticamente solo con un crédito de Infonavit, o al momento de llegar a la edad del retiro o con una resolución de pensión.