¿Cómo cobrarle a una persona a la que le prestaste dinero y que te pague sin perder amistad?

En la vida cotidiana, es común encontrarse en situaciones en las que prestamos dinero a amigos o familiares.

Si bien hacerlo puede ser un acto de generosidad y apoyo, a menudo se convierte en un tema delicado cuando llega el momento de recuperarlo.

La conductora Maggie Hegyi ofrece valiosos consejos sobre cómo abordar esta situación de manera efectiva y respetuosa, sin poner en peligro las relaciones personales.

1. Elije Sabiamente a Quién Prestar:

Antes de prestar dinero, es esencial evaluar cuidadosamente a quién se le dará. No tener claro este aspecto puede complicar las cosas cuando llegue el momento de cobrar.

2. Plan de Pagos por Escrito:

Crear un plan de pagos con fechas límite establecidas por escrito es fundamental. Esto proporciona claridad y compromiso tanto para el prestamista como para el prestatario.

3. Comunicación Empática:

Al acercarte a la persona que te debe dinero, hazlo de manera amable y sin ofender. Es importante expresar que también necesitas ese dinero y entender la situación del otro.

4. Flexibilidad en las Condiciones:

Comprender la situación financiera del prestatario es esencial. Sé flexible y considera modificar plazos o condiciones si es necesario para ambas partes.

5. Mantén el Enfoque en el Dinero:

Expresar tus sentimientos y preocupaciones de manera empática es crucial. Enfócate en el aspecto financiero de la deuda, evitando conflictos personales.

6. Amistad vs. Dinero:

Debes tomar la difícil decisión de priorizar la amistad o el dinero. Si optas por perdonar la deuda, hazlo con sinceridad. Si la recuperación del dinero es fundamental, considera medidas legales.

7. Documenta la Transacción:

Llevar un registro por escrito de la transacción desde el principio puede ser útil en caso de disputas futuras.

8. Supera la Pena:

No sientas pena por cobrar lo que es tuyo. Si alguien no dudó en pedirte dinero prestado, no deberías dudar en recuperarlo.