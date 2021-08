Citibanamex indicó que no se puede pagar deuda con recursos del FMI; contradice iniciativa de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Citibanamex indicó que los Derechos Especiales de Giro (DEG) por 12 mil millones de dólares que recibió México del Fondo Monetario Internacional (FMI), no son una donación o ingreso extraordinario, por lo que no se puede pagar deuda como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La entidad financiera señaló en el documento llamado “¿Qué puede hacer México con reservas adicionales por 12 mil millones de dólares?, que los DEG que recibió el país del FMI tienen que integrarse directamente a las reservas internacionales, tal y como lo establece la Ley del Banco de México (Banxico).

Los nuevos DEG no representan una donación; no se trata entonces de convencer a Banxico o que la Comisión de Cambios instruya a Banxico a entregar sin contrapartida a Hacienda lo equivalente a los DEG recibidos por México, dado que la ley lo impide. Los DEG no son un ingreso extraordinario para el sector público, como el que podría derivarse, por ejemplo, a raíz del hallazgo de un pozo de petróleo”, precisó Citibanamex.