Bitcoin: Entra en vigor en El Salvador ley que regulariza su uso

EL SALVADOR.-Desde este día el bitcoin es moneda legal en El Salvador.

Al entrar en vigor la ley, se regulariza su uso en todas las operaciones económicas a la par del dólar.

Lanzan billetera electrónica "Chivo"

Para implementar la normativa, el gobierno salvadoreño lanzó la billetera electrónica "Chivo", localismo que significa "muy bueno", para lo cual ha dispuesto cerca de 200 cajeros automáticos que permiten la libre convertibilidad de la criptomoneda por el dólar en efectivo, circulante oficial en la nación centroamericana desde 2001.



"Chivo" presentó algunos problemas durante su primera jornada de funcionamiento, según dio cuenta en redes sociales el presidente Nayib Bukele, principal impulsor de la ley.



Según Bukele, la circulación masiva del bitcoin puede reducir los costos de envíos de remesas para millones de salvadoreños que trabajan en el extranjero y fomentar la inclusión financiera, las inversiones, el auge del turismo y el desarrollo tecnológico.



Su circulación puede incluso proteger a economías en desarrollo de los eventuales impactos de la inflación, de acuerdo con la consideración del mandatario.

Para el empresario local del sector hotelero, Joaquín López, de 43 años, el bitcoin puede traer beneficios económicos a pesar de su elevada volatilidad, que es el principal argumento esgrimido por los opositores al uso de la moneda y la ley que la regula.



Independientemente de la fluctuación del bitcoin, mi decisión es aceptarlo porque puede beneficiar al sector en el que trabajo: el turismo. Hay clientes que quieren pagar en esa moneda, gastarse sus bitcoins con un concepto vacacional", dijo a Xinhua López, quien es licenciado en economía y administración de negocios.



"En Centroamérica, de donde son la mayoría de mis clientes, no se usa mucho el bitcoin, pero creo que la criptomoneda va a estimular una cantidad de viajeros de otro segmento que tiene sus bitcoins en otras partes del mundo", agregó.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa en San Salvador, El Salvador, el 6 de junio de 2021. REUTERS / José Cabezas / Foto de archivo

Otra de las personas en compartir su opinión sobre la moneda virtual fue Salvador Rodríguez, comerciante del centro de San Salvador (capital), al comentar que "es algo que uno tiene que probar a ver si resulta, ir conociendo".



"Para mí es algo que puede ser para los negocios grandes, no para los pequeños. Las personas, como no lo conocemos, no lo queremos. Pero si a uno lo orientan bien y le explican los beneficios, uno está consciente y conforme", explicó, al tiempo que aseveró que para él "como pobre, no tiene mucho resultado".