Así funciona el Oxxo que no es atendido por personas en México y que busca parecerse a Amazon Go

CIUDAD DE MÉXICO.-Oxxo Smart ha lanzado en México su propia versión de lo que es en Estados Unidos Amazon Go.

Este concepto, que está en fase de pruebas, usa una tecnología de autopago que según la compañía es “segura y sencilla” de utilizar, además de contar con estrictos estándares de salubridad.

¿Cómo funciona?

Los clientes interesados en algún artículo deberán entrar a la tienda, elegir los productos que necesitan y pasar a una terminal de auto cobro donde deberán escanear los artículos sin ayuda de ningún empleado.

En OXXO llevamos a cabo pruebas y evaluaciones de conceptos innovadores, que busquen satisfacer las necesidades de nuestros clientes y mejorar su experiencia de compra. Mediante esta metodología hemos implementado OXXO Smart, un concepto que busca ofrecer productos y servicios en formatos personalizables para atender mercados específicos en espacios como complejos departamentales, hospitales u oficinas”, apuntó FEMSA en un comunicado.

No hay Amazon Go, pero podremos tener pronto Oxxo Smart.

La tienda inteligente y autónoma de la cadena de misceláneos mas popular en México.

La primer tienda piloto esta en Monterrey.



Adiós a la Segunda caja!#UpdateBits pic.twitter.com/blKniI7HUL — un poco de bits (@unpocodebits) January 22, 2021

Por ahora la terminal de prueba está solo en Monterrey, Nuevo León, y no está tan equipada como un Oxxo normal, ya que solo ofrece equipos de café especializados, con variedades de espresso, americano, latte y capuchinos.

No cuenta con bebidas alcohólicas y sí tiene un fuerte equipo de sistema de vigilancia.

Inauguran primer Oxxo de "absoluta confianza", no tiene cajeros ni vigilancia. Actualmente, indicó FEMSA, Oxxo Smart “se encuentra en etapa de evaluación mediante una prueba en la ciudad de #Monterrey”, #NuevoLeón. pic.twitter.com/9HqkI2R8yW — No soy Paquito (@fran_morenog84) January 1, 2021

¿Qué es Amazon Go?

El año pasado Amazon abrió su primer supermercado sin cajero, donde los compradores pueden tomar leche o huevos y salir sin esperar en la fila o abrir sus billeteras.

En la nueva tienda, que abrió en Seattle, la ciudad natal de Amazon, los compradores escanean una aplicación de teléfono inteligente para ingresar a la tienda. Las cámaras y sensores rastrean lo que se sacó de los estantes. Los artículos se cargan a una cuenta de Amazon después de salir.

"Me encanta la conveniencia de literalmente agarrar y llevar", dijo Art Kuniyuki, gerente de nóminas y beneficios de Seattle, que gastó $ 15 en pasta Barilla, chocolate Dove y otros comestibles poco después de la apertura de la tienda.

Llamada Amazon Go Grocery, la nueva tienda es una expansión de su cadena de 2 años de 25 tiendas de conveniencia Amazon Go. Tiene 10 mil 400 pies cuadrados, más de cinco veces el tamaño de las tiendas de conveniencia, y almacena mucho más que los refrescos y sándwiches que se encuentran en Amazon Go.