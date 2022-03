Amazon alista el cierre de sus librerías y tiendas físicas

ESTADOS UNIDOS.- La compañía de comercio electrónico Amazon, se encuentra reconsiderando sus ambiciones minoristas después de algunos años de expansión.

De acuerdo con el sitio especializado Engadget, la compañía informó que cerraría sus 68 librerías físicas, ubicaciones emergentes y tiendas físicas en los Estados Unidos y el Reino Unido. La compañía sostuvo en un comunicado al New York Times, que el comercio minorista en persona seguía siendo importante y que se centraría en su tecnología Just Walk Out sin cajeros, sus tiendas de comestibles y su recientemente anunciada tienda de ropa en Los Ángeles.

Trabajadores afectados serán reubicados

Las fechas de cierre variarán dependiendo de la tienda. Los trabajadores afectados podrán ser reubicados en las tiendas cercanas de Amazon, dijo la compañía. La compañía abrió su primera librería física en noviembre de 2015 y su primera tienda de 4 estrellas en septiembre de 2018. Ambos representaron experimentos en la combinación de los datos de compras en línea de Amazon con el mundo minorista: la selección en la tienda reflejaba lo que era popular o lo que probablemente se vendería.

No es seguro qué tan bien les fue en la práctica, pero es seguro decir que no fueron tan perjudiciales como las ventas de libros por Internet de Amazon. La compañía aún está abriendo más tiendas Go sin cajero y terceros como Starbucks y Sainsbury's están probando Just Walk Out. También tiene muchas ubicaciones de Whole Foods, y en 2020 abrió su primera tienda de comestibles Amazon Fresh. Esto es más un cambio de estrategia que una retirada, incluso si sugiere que algunas de las iniciativas de Amazon son más exitosas que otras.