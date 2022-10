Alertan por economía “estancada”

Con el aumento de precios y el nulo crecimiento económico en el País, la economía mexicana se estaría enfrentando al fenómeno de la “estanflación”, por lo que expertos piden apoyos para productores pequeños y al consumidor hacer compras conscientes.

La estanflación, según explicó el economista José Manuel Félix, es cuando la economía se encuentra estancada, pues no se produce lo suficiente y el PIB no crece, además provoca aumento de los precios de los productos.

“Es una economía que está estancada, no crece, no produce lo necesario, y el costo de la vida se va aumentando aunque no haya empleo, el poco empleo que haya genera inflación. Somos más la base del consumo que la base de la oferta, son pocos los productores y motivados a desacelerar ellos mismos su misma producción porque los insumos se vuelven caros”, dijo.

Actualmente el País pudiera enfrentarse este fenómeno, dijo, por lo que es necesario que los consumidores sean más selectivos con las compras y no adquieran productos que no son necesarios.

Pero además esto también debe atenderse por las autoridades, con apoyos y estímulos a los productores, sobre todo micro, pequeños y medianos, que representan el 90% de la industria en el País, resaltó.

Hay que apoyarles (a los productores) con estímulos fiscales, económicos, con la compra de insumos más baratos para que ellos produzcan más y puedan ofrecer más cosas para que se pueda frenar la inflación, no reducir precios, esos ya no bajan, sino apoyarlos para que el precio ya no siga subiendo”.

PREVÉN MÁS AUMENTOS A TASAS DE INTERÉS

En los próximos meses se espera un escenario poco favorable, dijo, pues se estima que las tasas de interés continúen al alza, además de que hay predicciones de que el peso mexicano se va a devaluar.

El experto señaló que también se requiere un mayor crecimiento económico, pues las estimaciones son que no se alcanzará el 1%, pero se requiere al menos el 2% para mantener la economía estable.