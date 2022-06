AMLO presentará a Joe Biden un plan para atacar la inflación

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó el viernes la táctica de los bancos centrales de subir las tasas de interés para contener la inflación y anunció que próximamente expondrá a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, un plan antiinflacionario sobre el que no dio mayores detalles.

El jueves, el Banco de México (Banxico) elevó su tasa de interés referencial a un 7.75%, la subida de mayor magnitud desde 2008. El incremento fue igual al anunciado una semana antes por la Reserva Federal (Fed) de la nación vecina, el mayor desde 1994 en ese país.

Yo respeto la autonomía del Banco de México pero como que ya deberían pensar los técnicos en otra fórmula, porque no sólo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro (Estados Unidos), de todos los bancos centrales del mundo", afirmó el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina.

"Es como cuando se tiene un carro que se calienta, camina pero se calienta (...) Para que el carro no se caliente se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento", explicó como analogía, y opinó que los miembros de los bancos centrales "son técnicos que se creen científicos".

AMLO dijo abogar por impulsar la producción y "no apostar todo al mundo financiero, a la especulación", y reveló que pretende exponer su propuesta contra la inflación a Biden en una visita a Washington programada para julio.

AMLO anuncia que le presentará el plan a Joe Biden

Aunque no dio detalles del plan, señaló que un subsidio a la gasolina que su administración está aplicando en la frontera norte del país está beneficiando a estadounidenses que cruzan para llenar el tanque de sus vehículos y pidió reciprocidad al país vecino.

"También de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden", apuntó.

Aunque dijo tener el documento que le entregará, explicó que prefiere no adelantar su contenido. Sin embargo, mencionó que en el terreno alimenticio, México es autosuficiente en maíz blanco, para consumo humano, pero tiene que importar de Estados Unidos alrededor de 16 millones de toneladas de maíz amarillo para forraje.