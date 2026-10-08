SAT confirmó que los impuestos que pagan los mexicanos aportan mucho más al PIB superando a ingresos de Pemex para cubrir el gasto público

El monto recaudado por impuestos equivale a dos terceras partes de todo lo recolectado durante el periodo sexenal de 2012 a 2018.

MÉXICO. — Los ingresos tributarios alcanzaron una participación estratégica en las finanzas públicas de México al aportar el 68% de los ingresos presupuestarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación.

Según lo difundido por el diario El Universal, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) detallaron ante comisiones de la Cámara de Diputados que el fortalecimiento de la recaudación ha permitido consolidar la despetrolización del presupuesto nacional sin la necesidad de impulsar reformas fiscales o incrementar tasas de impuestos.

Durante el análisis correspondiente al Paquete Económico 2027, las autoridades del sector financiero informaron que en lo que va de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la recaudación tributaria acumulada superó los 9.2 billones de pesos.

Aunque el 2026 inició con un aumento al salario mínimo, también se implementaron algunos nuevos impuestos y se incrementaron otros (Especial)

Este monto equivale a dos terceras partes de todo lo recolectado durante el periodo sexenal de 2012 a 2018, posicionando el pago de contribuciones como el recurso principal para sostener el gasto social y la obra pública en el país.

Despetrolización de ingresos y balance de la recaudación fiscal

Durante su comparecencia ante los legisladores, el administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores Hernández González, expuso la evolución de los ingresos tributarios y la transición en las fuentes de financiamiento del Estado:

Sostén del gasto público: Las aportaciones de los contribuyentes representan el 68% del total de ingresos del Gobierno Federal.

Las aportaciones de los contribuyentes representan el del Gobierno Federal. Proceso de despetrolización: El funcionario hacendario aseveró: “Sin la necesidad de impulsar una reforma fiscal, hoy podemos decir que los ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público. Podemos decirles que estamos viviendo en México, la despetrolización de los ingresos, ya no se exprime a Pemex y a través de lo que contribuimos de manera honesta todos los mexicanos tenemos esta capacidad de ingresos para sufragar el gasto público”.

El funcionario hacendario aseveró: “Sin la necesidad de impulsar una reforma fiscal, hoy podemos decir que los ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público. Podemos decirles que estamos viviendo en México, la despetrolización de los ingresos, ya no se exprime a y a través de lo que contribuimos de manera honesta todos los mexicanos tenemos esta capacidad de ingresos para sufragar el gasto público”. Proyección respecto al PIB: Se prevé que la recaudación tributaria de este año alcance una participación del 15.4% del Producto Interno Bruto (PIB) , lo que representa un crecimiento acumulado de 2.7% en un lapso de ocho años .

Se prevé que la recaudación tributaria de este año alcance una participación del , lo que representa un crecimiento acumulado de . Volumen de recursos captados: Flores Hernández destacó la cifra acumulada durante la presente administración: “Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sumamos ya una recaudación superior a los 9.2 billones de pesos. En menos de dos años, hemos recaudado dos terceras partes de lo obtenido en todo el sexenio de 2012 a 2018”.

Flores Hernández destacó la cifra acumulada durante la presente administración: “Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sumamos ya una recaudación superior a los 9.2 billones de pesos. En menos de dos años, hemos recaudado dos terceras partes de lo obtenido en todo el sexenio de 2012 a 2018”. Modelo sin nuevos impuestos: La autoridad tributaria enfatizó que el incremento de los recursos se logró mediante el combate a la evasión y la eficiencia administrativa, diferenciándose de periodos anteriores donde las reformas fiscales incrementaban los costos para consumidores y empresas.

La estrategia hacendaria redefine el control aduanero y de distribución para garantizar que el gravamen llegue íntegro al erario nacional. Foto: Especial

Prioridades del Paquete Económico 2027 e inversión en infraestructura

En el mismo encuentro, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Carmen Bonilla Rodríguez, detalló los pilares económicos que orientarán el presupuesto de egresos en los próximos años:

Ejes estratégicos: La propuesta para 2027 plantea consolidar el desarrollo económico mediante tres prioridades: preservar los avances en programas sociales, acelerar la inversión pública y mixta, y mantener la solidez de las finanzas públicas.

La propuesta para 2027 plantea consolidar el desarrollo económico mediante tres prioridades: preservar los avances en programas sociales, acelerar la inversión pública y mixta, y mantener la solidez de las finanzas públicas. Destino de la recaudación: Los recursos obtenidos permiten asegurar el financiamiento en áreas fundamentales como salud, educación, vivienda, infraestructura, apoyo al campo y programas sociales .

Los recursos obtenidos permiten asegurar el financiamiento en áreas fundamentales como . Bolsa de inversión 2026-2030: La funcionaria anunció que entre 2026 y 2030 se proyecta canalizar 5.7 billones de pesos en proyectos de infraestructura pública e inversión mixta con el sector privado para expandir la capacidad productiva del país.

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Las utilidades pueden pagar impuestos en México, pero solo sobre la parte que exceda el monto exento previsto por la ley. | Foto: Freepik/ Pngwing (Freepik/ Pngwing)

Preguntas clave sobre la recaudación tributaria y el Paquete Económico 2027