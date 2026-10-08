Profeco evalúa las remesadoras de EEUU a México y confirma que Finabien USA cobra solo 2.99 dólares de comisión para que las familias reciban más dinero

Profeco identificó a Financiera para el Bienestar (FINABIEN), mediante el uso de la tarjeta Finabien USA, como la alternativa más conveniente para el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México. | Galería GH

Financiera para el Bienestar destaca en los análisis oficiales por cobrar 2.99 dólares por transacción y ofrecer el mejor tipo de cambio.

MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó a Financiera para el Bienestar (FINABIEN), mediante el uso de la tarjeta Finabien USA, como la alternativa más conveniente para el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México. El organismo detalló que esta opción permite a los connacionales maximizar los recursos que envían a sus familias al combinar una de las tarifas fijas más bajas con el rendimiento de tipo de cambio más alto reportado en el mercado formal.

De acuerdo con las evaluaciones periódicas publicadas por la Profeco en la Revista del Consumidor e informadas por medios como Radio Fórmula en octubre de 2026, la institución financiera gubernamental se ha colocado a la cabeza de los monitoreos que comparan las comisiones cobradas contra el total de pesos recibidos en destino.

El organismo detalló que esta opción permite a los connacionales maximizar los recursos que envían a sus familias al combinar una de las tarifas fijas más bajas con el rendimiento de tipo de cambio más alto reportado en el mercado formal. foto: istock (Bordinthorn Loyrat/Getty Images)

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¿Por qué Profeco posiciona a FINABIEN sobre otras remesadoras?

El análisis del mercado de remesas arrojó dos factores centrales que colocan a FINABIEN por encima de las alternativas privadas tradicionales:

Rendimiento por dólar enviado: Durante 13 meses consecutivos hasta octubre de 2026, la institución se ha mantenido como la remesadora que más pesos entrega por cada dólar transferido o depositado a cuenta.

Durante 13 meses consecutivos hasta octubre de 2026, la institución se ha mantenido como la remesadora que más pesos entrega por cada dólar transferido o depositado a cuenta. Comisión competitiva: Establece una tarifa fija de 2.99 dólares por transacción, lo que disminuye el impacto financiero para los trabajadores mexicanos en el extranjero.

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¿Qué beneficios adicionales ofrece la tarjeta Finabien USA?

Además de la reducción en los costos directos de transferencia, la infraestructura de la tarjeta Finabien USA incorpora servicios de inclusión financiera orientados a la población migrante en EEUU:

Apertura de cuenta y nómina: Facilita la apertura de cuentas bancarias en territorio estadounidense y permite solicitar a los empleadores el depósito directo del salario.

Facilita la apertura de cuentas bancarias en territorio estadounidense y permite solicitar a los empleadores el depósito directo del salario. Aportaciones a la seguridad social: Habilita la opción de realizar aportaciones voluntarias al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) desde la aplicación móvil.

Habilita la opción de realizar aportaciones voluntarias al Instituto Mexicano del Seguro Social ( ) desde la aplicación móvil. Operaciones cotidianas: Funciona con el respaldo de la red Visa para realizar compras en comercios físicos, pagos digitales y transferencias directas entre usuarios.

Además de la reducción en los costos directos de transferencia, la infraestructura de la tarjeta Finabien USA incorpora servicios de inclusión financiera orientados a la población migrante en EEUU

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¿Cómo evalúa la Profeco el envío de dinero a México?

La Profeco realiza un seguimiento constante de las empresas que participan en la intermediación de divisas. La metodología de monitoreo evalúa la relación costo-beneficio considerando la comisión que paga el emisor en EEUU y el monto neto en moneda nacional que llega al beneficiario final en México, situando a las herramientas oficiales entre las principales alternativas de ahorro.