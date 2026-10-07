Tener un contrato formal no saca de la pobreza en México: El 52% de los empleados registrados en el IMSS gana salarios insuficientes para la canasta familiar

El 52 % de los trabajadores formales restantes recibe ingresos considerados de “sobrevivencia”, montos que resultan insuficientes para adquirir la canasta digna familiar. | Canva

Mediciones del INEGI y del Observatorio de Trabajo Digno señalan que el 55% de la fuerza laboral permanece en la informalidad laboral.

MÉXICO.- A pesar de que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra un máximo de 60.7 millones de personas ocupadas en México, la calidad laboral en el país mantiene rezagos profundos. Datos del INEGI recopilados en el Termómetro Salarial del Observatorio de Trabajo Digno (OTD) revelan que el sistema ha priorizado la cantidad de empleos por encima del cumplimiento de las garantías mínimas de seguridad social e ingreso justo fijadas por organismos internacionales.

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¿Cuáles son los cuatro pilares del trabajo digno según la OIT?

De acuerdo con las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que un empleo sea considerado “digno o decente” debe cumplir estrictamente con cuatro componentes esenciales:

Derechos laborales garantizados: Contratos estables, instalaciones seguras y respeto a las jornadas, descansos y licencias de la LFT.

Contratos estables, instalaciones seguras y respeto a las jornadas, descansos y licencias de la Ingreso justo y remunerador: Retribución suficiente que permita cubrir las necesidades de vida del trabajador y su familia.

Retribución suficiente que permita cubrir las necesidades de vida del trabajador y su familia. Protección y seguridad social: Cobertura de salud y mecanismos de protección ante contingencias o incapacidades.

Cobertura de salud y mecanismos de protección ante contingencias o incapacidades. Diálogo social y libertad sindical: Derecho de asociación y participación en procesos de negociación colectiva.

La falta de uno solo de estos elementos provoca que una ocupación deje de ser calificada como un trabajo digno.

Ocho de cada 10 pesos del crecimiento en México ya vienen de la economía informal, impulsados por profesionistas y negocios que dejan el empleo formal por la falta de buenos sueldos y prestaciones | Magnific

¿Por qué el empleo formal no garantiza un salario suficiente?

Los datos del Termómetro Salarial del Observatorio de Trabajo Digno muestran que estar registrado formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no asegura salir de la pobreza. Dentro del sector formal, solo el 48 % de las personas contratadas percibe un salario digno o superior.

El 52 % de los trabajadores formales restantes recibe ingresos considerados de “sobrevivencia”, montos que resultan insuficientes para adquirir la canasta digna familiar. Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, expone que las mayores afectaciones al trabajo digno derivan de la exclusión estructural y de la precariedad de los puestos vigentes.

En el mismo sentido, Marianela Fernández, coordinadora de estrategia de justicia laboral en Oxfam México, explica que contar con una firma de contrato no se traduce automáticamente en cobertura de derechos si la retribución económica no satisface las necesidades mínimas.

El 52 % de los trabajadores formales restantes recibe ingresos considerados de “sobrevivencia”| Magnific, IA

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¿Qué fallas existen en la representación de los trabajadores?

La falta de representación sindical directa es otra de las carencias identificadas en el mercado de trabajo nacional. Las estadísticas señalan que el 86 % de las personas empleadas no cuenta con representación sindical para negociar sus condiciones laborales colectivas.

Especialistas en la materia advierten que, pese a las reformas legales en libertad sindical, persisten trabas prácticas para la negociación colectiva y se requiere de un mayor fomento institucional para garantizar la organización efectiva de la fuerza de trabajo en distintos sectores económicos.