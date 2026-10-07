El esquema de Ahorro Solidario del ISSSTE permite a los empleados públicos aportar el 2% de su salario básico para recibir un depósito gubernamental de 3.25 pesos por cada peso invertido

Los trabajadores activos al servicio del Estado sujetos al régimen de Cuentas Individuales cuentan con un derecho normado para incrementar el saldo de su pensión mediante el Ahorro Solidario.

Los empleados públicos bajo el régimen de Cuentas Individuales pueden destinar hasta el 2% de su salario básico y recibir una aportación patronal equivalente de hasta el 6.5%.

MÉXICO.-Los trabajadores activos al servicio del Estado sujetos al régimen de Cuentas Individuales cuentan con un derecho normado para incrementar el saldo de su pensión mediante el Ahorro Solidario. Este esquema de aportación compartida permite que, por cada peso que el empleado destine voluntariamente de su sueldo básico de cotización, la dependencia pública donde labora aporte 3.25 pesos adicionales, transferidos directamente a la subcuenta individual.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y PENSIONISSSTE, el beneficio está respaldado por el Artículo 100 de la Ley del ISSSTE. Este mecanismo busca elevar el monto del retiro de los empleados públicos inscritos bajo el modelo de cuentas individuales o que comenzaron a cotizar a partir del 1 de abril de 2007, generando rendimientos competitivos dentro del sistema financiero.

¿Cómo funciona la aportación compartida entre trabajador y Gobierno?

El Ahorro Solidario ópera mediante un porcentaje fijo deducido directamente de la nómina del trabajador. Al activar este derecho, el empleado puede elegir entre dos niveles de descuento voluntario sobre su salario básico de cotización:

Opción del 1%: Si el trabajador aporta el 1% de su sueldo, la entidad gubernamental deposita un 3.25% adicional .

Si el trabajador aporta el 1% de su sueldo, la entidad gubernamental deposita un . Opción del 2%: Si el empleado elige destinar el 2%, la dependencia aporta el 6.5%, alcanzando el tope máximo permitido por la ley.

En términos prácticos, cuando el empleado selecciona la aportación del 2%, su fondo de retiro recibe en total un equivalente al 8.5% de su salario básico de cotización de forma quincenal, optimizando la acumulación de capital a largo plazo sin que el trabajador deba realizar aportaciones extraordinarias por fuera de su nómina.

Los trabajadores activos al servicio del Estado sujetos al régimen de Cuentas Individuales cuentan con un derecho normado para incrementar el saldo de su pensión mediante el Ahorro Solidario.| Magnific

¿Quiénes tienen derecho a solicitar este beneficio?

Para acceder a la aportación patronal del Gobierno federal, la normativa establece dos requisitos indispensables:

Mantener la condición de trabajador activo en alguna dependencia o entidad pública del Estado. Pertenecer al régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE (empleados que ingresaron o eligieron este esquema a partir de abril de 2007).

Los trabajadores pertenecientes al régimen del Artículo Décimo Transitorio (esquema anterior de reparto) no participan en este modelo de subcuenta individual.

Paso a paso: Cómo tramitar el Ahorro Solidario en tu dependencia

El proceso para activar este descuento y comenzar a recibir el aporte gubernamental se realiza directamente en el centro de trabajo sin intermediarios financieros externos:

Evaluación presupuestal: Revisa tu comprobante de pago para determinar si tu capacidad financiera te permite autorizar el descuento voluntario del 1% o del 2% de tu sueldo básico. Solicitud de formato: Acude a la oficina de Recursos Humanos o al área de Personal de la dependencia donde prestas servicios y solicita el formato oficial de registro al Ahorro Solidario. Llenado y firma: Selecciona el porcentaje de aportación deseado, firma la autorización de descuento por nómina y entrega el formulario en Recursos Humanos. Verificación de deducción: Confirma en los talones de pago posteriores que el descuento se refleje de manera correcta. El depósito correspondiente de la dependencia se transferirá en automático a PENSIONISSSTE o a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) correspondiente.

Los trabajadores activos al servicio del Estado sujetos al régimen de Cuentas Individuales cuentan con un derecho normado para incrementar el saldo de su pensión mediante el Ahorro Solidario.

En caso de requerir un ajuste futuro, el trabajador mantiene la flexibilidad de modificar o reducir el porcentaje de aportación del 2% al 1% en el momento que lo decida, solicitando la actualización directamente ante el área de Recursos Humanos de su institución.