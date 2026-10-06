El disfraz de calabaza de cuatro piezas para niño que vende Mercado Libre por 174 pesos con descuento de más del 50 por ciento

El disfraz completo de calabaza para niños y bebés vendido en Mercado Libre incluye cuatro piezas para la temporada de Halloween.| Mercado Libre, Canva

El atuendo unisex de poliéster de la marca Newenmo redujo su precio a 174 pesos e incluye el traje principal, sombrero, fundas para calzado y bolsa para dulces.

MÉXICO.- La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre puso en oferta un disfraz unisex de calabaza para niños y bebés con un descuento del 52% sobre su costo habitual. El traje de la marca Newenmo pasó de un precio original de 362.80 pesos a 174.14 pesos con IVA incluido, posicionándose como una alternativa accesible para la temporada de festividades.

El producto, calificado por el vendedor como completamente nuevo, registra más de 100 unidades vendidas dentro del portal y se distribuye con cobertura a todo el país.

Disfraz de calabaza para niños y bebés | Mercado Libre

¿Qué piezas contiene el disfraz y de qué material está hecho?

El conjunto infantil está confeccionado en poliéster con tejido fino, ligero y transpirable, diseñado con un forro interior suave al contacto con la piel para evitar incomodidad durante el juego. El paquete integra un kit completo de cuatro piezas independientes:

Traje principal: Mono de corte abultado con la forma tradicional de calabaza.

Mono de corte abultado con la forma tradicional de calabaza. Gorra temática: Sombrero a juego con el diseño del atuendo.

Sombrero a juego con el diseño del atuendo. Cubrezapatos: Fundas ajustables para colocar sobre el calzado del niño.

Fundas ajustables para colocar sobre el calzado del niño. Accesorio de recolección: Bolsa en forma de calabaza destinada a pedir dulces.

Disfraz de calabaza para niños y bebés | Mercado Libre

El modelo está disponible en las tallas 100, 110 y 120, apto para distintos rangos de edad en formato unisex.

Disfraz de calabaza para niños y bebés | Mercado Libre

¿Qué opinión tienen los compradores sobre el producto?

En el apartado de evaluaciones, el artículo mantiene una calificación general de 5.0 sobre 5 estrellas, basada en las opiniones acumuladas por familias que ya lo adquirieron. Las reseñas destacan la relación entre el costo y la calidad de la confección, señalando que la tela resulta cómoda y que las medidas coinciden con las tallas sugeridas en la plataforma.

Entre las recomendaciones prácticas vertidas por los usuarios, se aconseja vestir a los niños agregando una playera de manga larga y mallas debajo del mameluco para brindar mayor abrigo en ambientes fríos. Asimismo, los compradores mencionan que la bolsa para dulces presenta una tonalidad naranja ligeramente más brillante que el traje, manteniendo armonía con el resto del atuendo.

¿Cuáles son las condiciones de envío y garantía?

La compra efectuada a través del vendedor registrado bajo la denominación CNNAIWENMOMXF cuenta con el distintivo de MercadoLíder Platinum, categoría asignada a comerciantes con más de 10,000 ventas y entregas a tiempo.

La publicación ofrece la opción de envío gratis al adquirir dos o más unidades dentro de la misma transacción. El pedido incluye el respaldo del programa Compra Protegida, además de un plazo de 30 días para devoluciones sin costo a partir del momento de recepción y un mes de garantía directa con el vendedor.