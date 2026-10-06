Beca Rita Cetina octubre 2026: calendario de pagos, monto y cómo consultar si ya recibiste el depósito

Las familias con estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada alumno adicional de ese mismo nivel educativo.

Para secundaria, la beca entrega 1,900 pesos cada bimestre por familia que tiene al menos un estudiante beneficiario.

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre septiembre-octubre comenzaron este lunes 5 de octubre de 2026. La dispersión se realizará de manera escalonada hasta el viernes 16 de octubre y está dirigida a las familias de continuidad que reciben el apoyo para estudiantes de secundaria pública.

El Gobierno de México informó que el depósito se hará de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. Este es el primer pago del ciclo escolar 2026-2027, después del periodo vacacional de julio y agosto, cuando no se realizan los depósitos bimestrales.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina de septiembre-octubre?

El calendario oficial contempla las siguientes fechas:

A, B Lunes 5 de octubre C Martes 6 de octubre D, E, F Miércoles 7 de octubre G Jueves 8 de octubre H, I, J, K, L Viernes 9 de octubre M Lunes 12 de octubre N, Ñ, O, P, Q Martes 13 de octubre R Miércoles 14 de octubre S Jueves 15 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 16 de octubre

Los pagos se realizan de forma escalonada. Por ello, no es necesario acudir al banco el mismo día que corresponde en el calendario para retirar el dinero.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Para secundaria, la beca entrega 1,900 pesos cada bimestre por familia que tiene al menos un estudiante beneficiario.

Cuando una familia tiene más de un estudiante de secundaria incorporado al programa, se agregan 700 pesos por cada alumno adicional.

Por ejemplo:

Una familia con un estudiante recibe 1,900 pesos .

. Con dos estudiantes, recibe 2,600 pesos .

. Con tres estudiantes, recibe 3,300 pesos.

El recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Por qué no hubo depósito en julio y agosto?

El calendario no contempla pagos bimestrales durante julio y agosto, debido al periodo vacacional.

El Gobierno federal explicó que el depósito de octubre corresponde al primer bimestre del nuevo ciclo escolar 2026-2027. Por ello, las familias de continuidad no deben considerar los meses sin depósito como un retraso del programa.

Además, existe una diferencia importante con el apoyo para primaria.

En agosto se entregó un pago anual de 2,500 pesos por estudiante de primaria destinado a uniformes y útiles escolares. Ese depósito no sustituye ni forma parte del pago bimestral de secundaria.

¿Cómo saber si ya llegó el dinero?

Hay varias formas de comprobar el depósito.

La primera es consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar en un cajero o utilizar la aplicación móvil del banco para revisar los movimientos.

También es posible consultar la situación de la beca mediante las plataformas oficiales de Becas para el Bienestar.

Si el depósito no aparece inmediatamente, conviene revisar primero que la fecha correspondiente al apellido ya haya llegado y posteriormente verificar el saldo de la tarjeta.

¿Cuántos estudiantes reciben la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que el programa de continuidad alcanza a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria pública en este periodo de pago.

De manera general, la Beca Rita Cetina cuenta con más de 15 millones de beneficiarios considerando los distintos niveles de educación básica, de acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Nacional. Para 2026, el programa representa una inversión anual cercana a 83 mil millones de pesos.

La cobertura de la beca también se amplió durante este año. Además del esquema bimestral para continuidad, primaria recibió por primera vez un apoyo anual para uniformes y útiles.

Tijuana, Baja California, México, 20 de junio de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Beca Rita Cetina. Tijuana, Baja California. La acompañan Yajaira Noemí García Gamboa, madre de la alumna beneficiaria; Kimberli Yissel Soto García, alumna beneficiaria de la Beca Rita Cetina; Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar; Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora Constitucional del Estado de Baja California; Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; Angélica Noemí Juárez Pérez, Subsecretaria de Educación Básica; Julio Cesar León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar; Uriel Alexander Lares Recio, alumno beneficiario de la Beca Rita Cetina; Angélica Rocío Larez Recio, madre del alumno beneficiario e Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia (Gabriel Monroy / Presidencia)

¿Qué deben hacer las familias que no reciban el depósito?

Lo primero es no asumir que existe un problema con la beca si el dinero todavía no aparece el día indicado.

El calendario establece fechas de dispersión por letra y los depósitos se realizan de manera escalonada. Una vez pasada la fecha correspondiente, la familia puede revisar el saldo y el estado de su beca en los canales oficiales.

También es importante no entregar la tarjeta, el NIP ni datos bancarios a terceros. El apoyo se deposita directamente mediante el Banco del Bienestar y no requiere intermediarios.

La dispersión de octubre marca el regreso de los pagos bimestrales de la Beca Rita Cetina para secundaria después del receso escolar. El siguiente depósito dependerá del calendario oficial que publique la Coordinación Nacional para el resto del ciclo 2026-2027.