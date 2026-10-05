Una Nueva manera de disfrutar la propiedad vacacional con mayor eficiencia.

¿Para qué pagar el 100% de algo que usas 2 o 3 semanas al año?

Es una pregunta incómoda para cualquiera que haya soñado con una casa de playa. Y, vista con números, también es una de las más útiles a la hora de planear un patrimonio.

Un año tiene 52 semanas. Una familia promedio que vacaciona en la costa suele ir entre dos y cuatro semanas al año. Eso significa que una propiedad vacacional tradicional se utiliza, en el mejor de los casos, menos del 8% del tiempo. El otro 92% permanece cerrada, pero sigue generando gastos: predial, servicios, vigilancia, mantenimiento, reparaciones por el salitre y reposición de muebles.

En cualquier otro ámbito, un activo con esa tasa de uso se consideraría ineficiente. Ninguna empresa compraría una máquina para utilizarla tres semanas al año. Sin embargo, en las decisiones inmobiliarias personales lo hacemos con frecuencia, impulsados más por la ilusión que por el análisis.

La propiedad fraccional nació para resolver justo esa ineficiencia. El principio es sencillo: en lugar de adquirir el inmueble completo, adquieres solo la parte que vas a usar. Pagas por tus semanas, no por las 52, y compartes los costos fijos con otros propietarios. Conservas, al mismo tiempo, los derechos de ser dueño: puedes usar, prestar, intercambiar, rentar, heredar o vender tu fracción.

En San Carlos, este modelo ya funciona en evamar, un desarrollo de Grupo RETI con 45 departamentos amueblados y operación hotelera. Las fracciones son de 3, 4 o 7 semanas al año, para siempre, respaldadas por un título accionario con proceso notariado. Una cuota anual de mantenimiento cubre los gastos y servicios.

Invertir de forma inteligente no siempre significa invertir más, sino invertir mejor. Incluir la propiedad fraccional en tu portafolio inmobiliario es pagar por lo que realmente usas y disfrutarlo sin desperdiciar el resto.

Evamar San Carlos · Propiedad fraccional · evamar.mx · WhatsApp 662 461 7993 · @evamarmx · Showroom en Hermosillo.