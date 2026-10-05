Mercado Libre remata la almohada ajustable Luuna con 48 por ciento de descuento y tres meses sin intereses

Una mujer duerme apoyada sobre la almohada ajustable Luuna de espuma viscoelástica, disponible con descuento en la tienda oficial de Mercado Libre.| Mercado Libre

El modelo firme con relleno de memory foam incluye envío gratis a todo el país y garantía de fábrica por 12 meses en la tienda oficial.

MÉXICO.- La tienda oficial de Luuna en Mercado Libre aplica un descuento del 48% en la almohada modelo Ajustable (Versión Firme), reduciendo su precio de $1,056.98 MXN a $540 MXN con IVA incluido. La oferta comercial contempla opción de pago a tres meses sin intereses de $180 MXN, envío gratuito a todo el país y respaldo a través del programa Compra Protegida de la plataforma.

De acuerdo con la información del vendedor, que ostenta la categoría MercadoLíder Platinum con más de 50 mil ventas registradas, la compra incluye una garantía de fábrica por 12 meses y un periodo de 30 días para devoluciones sin costo a partir de la recepción del paquete.

Almohada modelo Ajustable | Mercado Libre

¿Cuáles son las características técnicas del producto?

La almohada cuenta con dimensiones de 64 cm de largo por 46 cm de ancho (tamaño estándar) y registra un peso total de 4.7 kg. Su estructura interna y externa ofrece las siguientes especificaciones:

Relleno personalizable: Compuesto por una mezcla de espuma viscoelástica (memory foam) y fibra.

Compuesto por una mezcla de espuma viscoelástica (memory foam) y fibra. Ajuste de altura: Posee una funda interior con cremallera que permite extraer o agregar relleno para adaptar la elevación según la posición del usuario (de lado, boca arriba o boca abajo).

Posee una funda interior con cremallera que permite extraer o agregar relleno para adaptar la elevación según la posición del usuario (de lado, boca arriba o boca abajo). Propiedades de higiene: Es un producto hipoalergénico, antiácaros, antihongos y antibacteriano.

Es un producto hipoalergénico, antiácaros, antihongos y antibacteriano. Funda exterior: Elaborada con una mezcla de viscosa y poliéster para favorecer la frescura y suavidad al contacto con la piel, la cual incluye cremallera para facilitar su retiro.

Almohada modelo Ajustable | Mercado Libre

¿Qué recomiendan para su primer uso y cuidado?

El producto se distribuye envasado al vacío para optimizar la logística. Debido a este empaque y a los componentes propios de la espuma viscoelástica, se aconseja dejar ventilar la almohada al aire libre durante 72 horas antes de utilizarla. Este proceso permite que la pieza recupere su volumen completo y que el aroma inicial derivado de los materiales se disipe por completo.

Almohada modelo Ajustable | Mercado Libre

Para el mantenimiento, la funda exterior se puede lavar a máquina utilizando un ciclo delicado con agua fría y secado al aire libre, omitiendo el uso de blanqueadores o plancha. En el caso de la funda interior, se indica únicamente la limpieza mediante un paño húmedo con el fin de evitar que el agua entre en contacto con el relleno de memory foam.

Almohada modelo Ajustable | Mercado Libre

¿Qué valoración tiene entre los compradores?

El modelo registra una calificación promedio de 4.7 de 5 estrellas basada en más de 10,000 opiniones en Mercado Libre y se posiciona entre las almohadas más vendidas de la plataforma.

En las evaluaciones, los usuarios destacan el soporte cervical que brinda para mitigar tensiones en cuello y hombros. Asimismo, las opiniones coinciden en que la posibilidad de regular el relleno ayuda a lograr la firmeza adecuada, pues el producto conserva su forma sin deformarse con el paso del tiempo. Por otro lado, para las personas que prefieren almohadas extremadamente suaves o de fibra sintética tradicional, se sugiere retirar una cantidad considerable de relleno para reducir la firmeza del soporte.