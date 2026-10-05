Mercado Libre rebaja banco multiposiciones Lumo que soporta 250 kilos a 1,190 pesos

El banco de ejercicio multiposiciones Lumo permite realizar distintas rutinas con pesas y ligas de resistencia, disponible con descuento en la tienda oficial de Mercado Libre. | Mercado Libre

El equipo de la tienda oficial Lumo incluye ligas de resistencia, siete niveles de ajuste y envío gratuito a todo el país.

MÉXICO.- La tienda oficial Lum0 en Mercado Libre ofrece un descuento del 33% en el banco de ejercicio pesas multiposiciones modelo LUBCLDP11M805, reduciendo su costo original de $1,790 MXN a $1,190 MXN. El producto cuenta con envío gratis a todo México, opción de devolución sin costo durante los primeros 30 días tras la entrega y protección del comprador mediante la garantía del programa Compra Protegida.

En cuanto a las facilidades de pago, la plataforma permite diferir la compra hasta a 24 meses de $71.91 MXN con IVA incluido, aceptando tarjetas de crédito, débito, pagos en efectivo y esquemas de mensualidades sin tarjeta.

Banco de ejercicio pesas multiposiciones | Mercado Libre

¿Qué características de resistencia y ajuste ofrece el equipo?

Diseñado para rutinas de acondicionamiento físico en el hogar o gimnasio, la estructura está fabricada en acero inoxidable de alta resistencia y cuenta con tapizado en vinipiel transpirable. Entre sus especificaciones técnicas destacan:

Capacidad de carga: Diseñado para soportar hasta 250 kg de peso total durante las rutinas.

Diseñado para soportar hasta 250 kg de peso total durante las rutinas. Niveles de ajuste: Cuenta con 7 posiciones de inclinación para ejercitar zonas como pecho, brazos, abdomen y espalda.

Cuenta con 7 posiciones de inclinación para ejercitar zonas como pecho, brazos, abdomen y espalda. Accesorios de entrenamiento: Incluye un par de ligas de resistencia de 80 cm para ejercicios funcionales.

Incluye un par de ligas de resistencia de 80 cm para ejercicios funcionales. Seguridad y guardado: Posee patas con gomas antiderrapantes para evitar desplazamientos y una estructura desmontable para almacenar en espacios reducidos.

Banco de ejercicio pesas multiposiciones | Mercado Libre

El banco registra dimensiones de 143 cm de largo, 41 cm de ancho y 100 cm de alto, con un peso total de 12 kg. Cabe precisar que el paquete no contempla soporte para barra ni módulo dedicado para extremidades inferiores.

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¿Cómo se realiza el ensamblaje y qué opinan los compradores?

Para facilitar el armado del equipo, el empaque incorpora un código QR que redirige a una guía en video explicativa en YouTube.

El producto acumula una valoración de 4.8 de 5 estrellas en la plataforma, ubicándose en los primeros lugares de ventas dentro de la categoría de bancos de entrenamiento con más de 500 unidades vendidas. Entre los comentarios, los usuarios señalan que la estructura ofrece buena estabilidad durante el uso de pesas y destacan la versatilidad de las distintas inclinaciones para ejercitarse en interiores. En los aspectos por considerar, algunos compradores mencionan la necesidad de colocar correctamente los seguros de fijación al armarlo para asegurar la firmeza de la estructura.