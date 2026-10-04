Elon Musk gana 61 mil millones de dólares en un solo día tras el repunte de Tesla y SpaceX, un aumento que eleva su fortuna a 979 mil 700 millones de dólares

Elon Musk sumó 61 mil millones de dólares a su fortuna en un solo día tras el repunte de las acciones de Tesla y SpaceX, con lo que su patrimonio estimado alcanzó los 979 mil 700 millones de dólares. (REUTERS)

El empresario volvió a acercarse al billón de dólares después de que las acciones de sus compañías registraran fuertes avances, de acuerdo con la clasificación en tiempo real de Forbes

El patrimonio de Elon Musk aumentó 61 mil millones de dólares en un solo día, impulsado principalmente por el comportamiento de las empresas con las que está vinculado, Tesla y SpaceX.

Según la información de Forbes citada por Infobae, durante la tarde del 2 de octubre de 2026 la fortuna estimada del empresario llegó a 979 mil 700 millones de dólares, lo que representó un incremento de 6.64% frente al día anterior.

El avance colocó nuevamente a Musk cerca de la marca del billón de dólares, después de las fuertes variaciones que ha experimentado su patrimonio durante 2026.

Tesla y SpaceX impulsaron el aumento

El crecimiento de la fortuna no corresponde a un ingreso en efectivo recibido por Musk durante esa jornada. Está relacionado con la subida en el valor de las acciones y de las participaciones empresariales que forman parte de su patrimonio.

En ese periodo, las acciones de SpaceX avanzaron más de 7%, mientras que los títulos de Tesla aumentaron alrededor de 5%. Ese movimiento tuvo un efecto considerable sobre la riqueza estimada del empresario.

La valoración de Musk también ha mostrado fuertes cambios a lo largo del año. El empresario llegó a alcanzar un patrimonio de 1.45 billones de dólares el 12 de junio de 2026, antes de perder ese nivel debido posteriormente al descenso de las acciones de SpaceX.

Para julio, su fortuna había caído por debajo de los 700 mil millones de dólares después de que los títulos de la compañía aeroespacial retrocedieran 50% desde su máximo registrado el 16 de junio.

La recuperación posterior de SpaceX, junto con el comportamiento de Tesla, permitió que Musk volviera a acercarse al billón.

Musk conserva el primer lugar entre las mayores fortunas

Con un patrimonio estimado de 979 mil 700 millones de dólares, Musk se mantiene en el primer lugar de la clasificación de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

En segundo lugar aparece Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna estimada en 370 mil 700 millones de dólares. La diferencia entre ambos empresarios supera los 600 mil millones de dólares.

El tercer puesto corresponde a Larry Page, cofundador de Google, con aproximadamente 286 mil millones de dólares. Sergey Brin, también cofundador de Google, registra una fortuna estimada en 263 mil millones.

La lista incluye además a otros empresarios del sector tecnológico como Michael Dell, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Larry Ellison y Steve Ballmer.

El papel de Musk en el desarrollo de la inteligencia artificial

La evolución de su patrimonio ocurre mientras Musk mantiene una participación activa en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y la automatización del empleo.

El empresario participó el 29 de septiembre en un encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump y otros dirigentes de compañías tecnológicas. En ese contexto habló sobre los posibles efectos de la IA en el mercado laboral.

Musk sostuvo que los empleos cambiarán en lugar de desaparecer por completo. Según su planteamiento, la automatización modificará numerosas ocupaciones mientras los trabajadores asumirán nuevas funciones.

También planteó que los robots y los sistemas de superinteligencia podrían aumentar considerablemente la producción de bienes y servicios, hasta generar un escenario que describió como una “era de abundancia”.

¿Qué acuerdo firmaron empresas tecnológicas sobre IA?

El debate se produjo después de la firma del White House Accord on Super Intelligence, un acuerdo voluntario promovido en Estados Unidos para establecer compromisos de autorregulación relacionados con el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Entre los ejecutivos que aparecen como firmantes están Sundar Pichai, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Greg Brockman, Elon Musk y Jensen Huang, representantes de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI y Nvidia.

El documento contempla mecanismos como monitoreo de riesgos, auditorías externas independientes y supervisión mediante comités dentro de los consejos directivos.

Para Musk, este proceso forma parte de una transformación tecnológica que tendrá efectos importantes sobre el trabajo, la producción y el acceso a bienes y servicios.

Por ahora, el dato más inmediato sobre su patrimonio está ligado al comportamiento de Tesla y SpaceX: el repunte registrado el 2 de octubre elevó en 61 mil millones de dólares su riqueza estimada en apenas una jornada.