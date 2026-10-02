“En cinco años nadie va a poder mantener un coche”: mecánico explica por qué teme reparaciones cada vez más caras

Enrique Álvarez, responsable de Talleres Piba en España, ha utilizado casos atendidos en su taller para advertir sobre el costo de algunas reparaciones. Foto ilustrativa de ChatGPT

Enrique Álvarez, responsable de Talleres Piba en España, utilizó el caso de un vehículo con 89 mil kilómetros para cuestionar el precio de algunas reparaciones; su advertencia fue difundida originalmente a finales de julio de 2026 y volvió a circular en octubre.

Una reparación relacionada con el airbag de un automóvil con apenas 89 mil kilómetros llevó al mecánico español Enrique Álvarez a lanzar una advertencia sobre el costo de mantener un vehículo, recoge el medio Vox Populi..

Álvarez, responsable de Talleres Piba, en Daimiel, Ciudad Real, España, explicó que una pieza que anteriormente podía sustituirse por unos 80 euros ahora requería, en el caso mostrado, cambiar un módulo completo.

El nuevo componente costaba aproximadamente 480 euros, según relató el mecánico.

La diferencia equivale a seis veces el precio de la pieza que, de acuerdo con Álvarez, podía cambiarse anteriormente de forma independiente.

Ante esa situación, lanzó una advertencia contundente:

“En cinco años nadie va a poder mantener un coche financieramente hablando”.

La frase volvió a circular este 2 de octubre de 2026, aunque no corresponde a una declaración realizada este viernes.

El caso específico del airbag ya había sido difundido en medios españoles desde finales de julio de 2026.

¿Por qué una reparación pasó de 80 a 480 euros?

El vehículo mostrado por Álvarez tenía alrededor de 89 mil kilómetros.

El problema estaba relacionado con el anillo o carrete asociado al sistema del airbag del volante.

Según explicó, los cables internos del componente se habían deteriorado con el uso.

Anteriormente, aseguró, era posible sustituir únicamente esa pieza.

En el vehículo que llegó a su taller, la solución disponible requería reemplazar un módulo completo.

Los números planteados por el mecánico fueron:

80 euros: costo aproximado que atribuye a la pieza que antes podía cambiarse por separado.

costo aproximado que atribuye a la pieza que antes podía cambiarse por separado. 480 euros: precio del módulo completo utilizado en la reparación mostrada.

precio del módulo completo utilizado en la reparación mostrada. 400 euros: diferencia entre ambos importes.

diferencia entre ambos importes. 6 veces más: proporción entre el precio anterior y el nuevo componente.

proporción entre el precio anterior y el nuevo componente. 89 mil kilómetros: kilometraje aproximado del automóvil.

El material disponible no identifica la marca ni el modelo del vehículo.

Por ello, el caso no permite concluir que todos los fabricantes utilicen el mismo sistema de recambios.

Tampoco permite asegurar que todas las reparaciones relacionadas con airbags tengan un precio semejante.

El mecánico también cuestiona la calidad de algunos componentes

Durante la reparación, Álvarez también mostró problemas con algunos tornillos utilizados en el vehículo.

Según relató, varios terminaron deformándose cuando intentó ajustarlos.

El mecánico cuestionó que piezas de ese tipo pudieran deteriorarse durante una intervención habitual.

Sin embargo, esta experiencia corresponde al vehículo mostrado y no demuestra por sí misma que todos los automóviles actuales utilicen materiales de menor calidad.

Álvarez ha utilizado distintos casos atendidos en su taller para sostener que algunas piezas actuales son más caras y difíciles de sustituir individualmente.

El costo de ir al taller también ha aumentado en España

La preocupación expresada por el mecánico coincide con un aumento medible en los servicios de reparación.

Datos del Instituto Nacional de Estadística de España, recopilados por Fagenauto, señalaron que los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos registraron en julio de 2026 un incremento de 4% interanual.

Entre enero y julio, la factura del taller acumulaba un aumento de 2.9%.

Las cifras muestran un encarecimiento de estos servicios, aunque no permiten afirmar que todos los propietarios dejarán de poder mantener un automóvil dentro de cinco años.

Esa parte corresponde a una predicción personal de Álvarez.

¿Cuánto cuesta mantener un auto en México?

Aunque el caso ocurrió en España, el gasto relacionado con los vehículos también representa una carga importante para las familias mexicanas.

Datos de la Industria Nacional de Autopartes retomados por EL IMPARCIAL en junio de 2026 situaron en 15 mil 507 pesos anuales el gasto promedio de los hogares mexicanos relacionado con mantenimiento y operación de sus automóviles.

El mismo reporte señaló que los vehículos que circulan en México tienen una antigüedad promedio de 16.2 años.

Esa edad incrementa la importancia del mantenimiento y de la disponibilidad de refacciones.

El precio de las reparaciones también ha registrado incrementos en años recientes.

Información difundida por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores indicó que el costo promedio de reparación en agencias aumentó 5.6% durante el primer trimestre de 2024.

Además del costo de una avería, especialistas han señalado la importancia del mantenimiento preventivo para evitar daños mayores.

Qué muestra realmente el caso

La reparación expuesta por Álvarez ilustra un problema concreto: cuando una pieza deja de venderse o sustituirse individualmente, el propietario puede terminar pagando por un conjunto completo.

Eso puede multiplicar el costo de la reparación.

Pero el ejemplo no permite generalizar la situación a todas las marcas ni a todos los modelos.

Para saber qué tan extendida está esta práctica sería necesario comparar:

Precios de refacciones entre distintas marcas y modelos.

entre distintas marcas y modelos. Disponibilidad de piezas individuales frente a módulos completos.

frente a módulos completos. Costo de mano de obra de cada reparación.

de cada reparación. Vida útil de los componentes en distintas generaciones de vehículos.

en distintas generaciones de vehículos. Políticas de suministro de refacciones de cada fabricante.

Las cifras detrás de la advertencia