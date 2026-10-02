El Fondo Monetario Internacional le pidió México gastar mejor para reducir su deuda cuanto antes
Hacienda defendió la estrategia económica implementada por el Gobierno mexicano y respondió a las observaciones.
MÉXICO. — El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que México necesita realizar un esfuerzo fiscal más decidido para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente durante los próximos años.
De acuerdo con información difundida por el diario La Vanguardia, el organismo internacional señaló que la propuesta presupuestaria para 2027 contempla un ajuste más gradual de lo previsto originalmente, lo que podría mantener una tendencia al alza en el endeudamiento a mediano plazo.
Ante este panorama, el organismo recomendó diseñar medidas creíbles con anticipación para sostener la estabilidad económica y generar espacio presupuestario orientado a prioridades como salud e infraestructura.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que el país mantiene una consolidación fiscal ordenada y compatible con el crecimiento económico.
Medidas sugeridas por el FMI para el ajuste fiscal
El organismo sugirió aplicar un ajuste presupuestario más ambicioso y acelerado con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas:
- Revisión de gasto social y subsidios: Se plantea evaluar la eficiencia de los programas sociales y eliminar de forma gradual los subsidios aplicados a los combustibles.
- Fortalecimiento de Pemex: Se recomienda adoptar medidas permanentes que sanen de manera definitiva las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
- Protección de la inversión pública: El Fondo destacó la necesidad de mantener el gasto en infraestructura, permitiendo una mayor participación del sector privado para dinamizar la economía.
- Salvaguardas financieras: Se sugiere limitar el diferimiento en el reconocimiento de gastos, contener pasivos contingentes derivados de proyectos mixtos y alinear las salvaguardas del nuevo marco de inversión con la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Proyecciones de crecimiento y retos estructurales
El FMI presentó sus estimaciones de crecimiento para el país, identificando a la incertidumbre externa como el principal factor de riesgo para el desempeño económico:
- Estimación del PIB: El organismo proyecta un crecimiento económico de 1.5% para 2026 y de 1.8% para 2027.
- Impulso a la inversión privada: Para elevar el crecimiento potencial, se propone reducir las cargas regulatorias, cerrar brechas de infraestructura y brindar mayor certidumbre a los inversionistas.
- Factores de entorno: El reporte señala la importancia de reforzar la seguridad pública, combatir la corrupción y reducir los niveles de informalidad laboral.
La postura de la Secretaría de Hacienda (SHCP)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió la estrategia económica implementada por el Gobierno de México y respondió a las observaciones del organismo internacional:
- Consolidación gradual: La dependencia afirmó que un ajuste progresivo, sustentado en ingresos permanentes y metas realistas, reduce el déficit sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales.
- Marco fiscal estable: Hacienda aseguró que el país mantiene reglas fiscales sólidas y continuará evaluando opciones para fortalecer el marco de mediano plazo.
- Reconocimiento a proyectos: La institución resaltó que el FMI calificó como positivos los planes para ampliar la infraestructura, simplificar trámites de inversión y facilitar la participación privada en sectores estratégicos.
- Transparencia en obras: La SHCP señaló que mantendrá el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación, seguimiento y registro de proyectos conforme a la normativa vigente.
Lee también: Un niño de 10 años escribió una carta a un agricultor para pedir trabajo en el campo y 13 años después ayuda a dirigir la granja que le abrió las puertas y prepara un nuevo proyecto agrícola
Preguntas clave sobre el reporte del FMI y las finanzas públicas
- ¿Por qué el FMI sugiere acelerar la reducción de la deuda en México? El organismo busca evitar que el gasto público mantenga una tendencia ascendente en los próximos años, recomendando liberar recursos para atender áreas esenciales como el sistema de salud y la obra pública.
- ¿Qué propone el FMI respecto a Pemex y los combustibles? Sugiere retirar progresivamente los apoyos a las gasolinas y definir un esquema permanente de apoyo a Pemex que no ponga en riesgo el presupuesto federal.
- ¿Cuál es la respuesta de la Secretaría de Hacienda ante estas recomendaciones? Hacienda sostiene que la estrategia actual es ordenada, protege el gasto en programas sociales y garantiza la estabilidad económica sin frenar la actividad productiva.