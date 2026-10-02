El Fondo Monetario Internacional le pidió México gastar mejor para reducir su deuda cuanto antes

México crecerá menos de lo previsto en 2026: FMI baja su pronóstico de 1.6% a 1.2% por un entorno de incertidumbre. | Crédito: Presidencia/REUTERS/Canva

Hacienda defendió la estrategia económica implementada por el Gobierno mexicano y respondió a las observaciones.

MÉXICO. — El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que México necesita realizar un esfuerzo fiscal más decidido para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente durante los próximos años.

De acuerdo con información difundida por el diario La Vanguardia, el organismo internacional señaló que la propuesta presupuestaria para 2027 contempla un ajuste más gradual de lo previsto originalmente, lo que podría mantener una tendencia al alza en el endeudamiento a mediano plazo.

Ante este panorama, el organismo recomendó diseñar medidas creíbles con anticipación para sostener la estabilidad económica y generar espacio presupuestario orientado a prioridades como salud e infraestructura.

El FMI prevé un crecimiento de 1.5% para México en 2026, en un contexto internacional donde persisten riesgos por tensiones comerciales y ajustes financieros. Foto: Archivo/Gemini

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que el país mantiene una consolidación fiscal ordenada y compatible con el crecimiento económico.

Medidas sugeridas por el FMI para el ajuste fiscal

El organismo sugirió aplicar un ajuste presupuestario más ambicioso y acelerado con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas:

Revisión de gasto social y subsidios: Se plantea evaluar la eficiencia de los programas sociales y eliminar de forma gradual los subsidios aplicados a los combustibles.

Se plantea evaluar la eficiencia de los programas sociales y eliminar de forma gradual los subsidios aplicados a los combustibles. Fortalecimiento de Pemex: Se recomienda adoptar medidas permanentes que sanen de manera definitiva las finanzas de Petróleos Mexicanos ( Pemex ).

Se recomienda adoptar medidas permanentes que sanen de manera definitiva las finanzas de Petróleos Mexicanos ( ). Protección de la inversión pública: El Fondo destacó la necesidad de mantener el gasto en infraestructura, permitiendo una mayor participación del sector privado para dinamizar la economía.

El Fondo destacó la necesidad de mantener el gasto en infraestructura, permitiendo una mayor participación del sector privado para dinamizar la economía. Salvaguardas financieras: Se sugiere limitar el diferimiento en el reconocimiento de gastos, contener pasivos contingentes derivados de proyectos mixtos y alinear las salvaguardas del nuevo marco de inversión con la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C., EEUU, el 24 de noviembre de 2024. REUTERS/Benoit Tessier (Benoit Tessier/REUTERS)

Proyecciones de crecimiento y retos estructurales

El FMI presentó sus estimaciones de crecimiento para el país, identificando a la incertidumbre externa como el principal factor de riesgo para el desempeño económico:

Estimación del PIB: El organismo proyecta un crecimiento económico de 1.5% para 2026 y de 1.8% para 2027 .

El organismo proyecta un crecimiento económico de y de . Impulso a la inversión privada: Para elevar el crecimiento potencial, se propone reducir las cargas regulatorias, cerrar brechas de infraestructura y brindar mayor certidumbre a los inversionistas.

Para elevar el crecimiento potencial, se propone reducir las cargas regulatorias, cerrar brechas de infraestructura y brindar mayor certidumbre a los inversionistas. Factores de entorno: El reporte señala la importancia de reforzar la seguridad pública, combatir la corrupción y reducir los niveles de informalidad laboral.

El FMI autorizó un 'escudo financiero' a México: ¿En qué consiste? | Crédito: EFE/Especial

La postura de la Secretaría de Hacienda (SHCP)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió la estrategia económica implementada por el Gobierno de México y respondió a las observaciones del organismo internacional:

La Secretaría de Hacienda modificó las reglas para prevenir y detectar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Foto: El Universal

Consolidación gradual: La dependencia afirmó que un ajuste progresivo, sustentado en ingresos permanentes y metas realistas, reduce el déficit sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales.

La dependencia afirmó que un ajuste progresivo, sustentado en ingresos permanentes y metas realistas, reduce el déficit sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales. Marco fiscal estable: Hacienda aseguró que el país mantiene reglas fiscales sólidas y continuará evaluando opciones para fortalecer el marco de mediano plazo.

Hacienda aseguró que el país mantiene reglas fiscales sólidas y continuará evaluando opciones para fortalecer el marco de mediano plazo. Reconocimiento a proyectos: La institución resaltó que el FMI calificó como positivos los planes para ampliar la infraestructura, simplificar trámites de inversión y facilitar la participación privada en sectores estratégicos.

La institución resaltó que el FMI calificó como positivos los planes para ampliar la infraestructura, simplificar trámites de inversión y facilitar la participación privada en sectores estratégicos. Transparencia en obras: La SHCP señaló que mantendrá el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación, seguimiento y registro de proyectos conforme a la normativa vigente.

México no coincide con el FMI sobre una posible recesión por aranceles impuestos por Donald Trump. | Crédito: Presidencia MX/EFE/Canva

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Preguntas clave sobre el reporte del FMI y las finanzas públicas