Yon de Luisa habla sobre supuesto veto hacia el 'Chicharito' en el 'Tri'.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, garantizó que no existe ningún veto en contra de Javier Hernández y Javier Layún en la Selección, luego de que ninguno de los dos futbolistas ha sido considerado por Gerardo Martino desde septiembre de 2019.

En la Selección no tenemos al día de hoy, ningún veto. Como lo explicó el Tata (Martino), en caso de que haya sanciones internas, así se mantendrán, de forma interna", explicó el directivo en entrevista para TUDN.

"Desde la primer convocatoria tuvimos sanciones internas, pero siempre buscando lo mejor para la Selección y en ese sentido la responsabilidad de los llamados son del técnico apoyado por Gerardo Torrado y un visto bueno mío”, agregó.

Con la noticia de que ‘Chicharito’ llegará a la MLS, De Luisa fue cuestionado sobre si el ex jugador del Sevilla regresará algún día al ‘Tri’, a lo que el dirigente de la FEMEXFUT respondió: “Ojala es difícil saberlo, pero ojala algún día se dé”.

Además, aseguró que las palabras de Miguel Layún tras la Final del Apertura 2019, donde expresó que alguien en la Selección lo apuñaló por la espalda, lo tomaron por sorpresa.

"Me sorprendió el comentario de Miguel, con él he tenido comunicación de manera directa por otros temas. Me encantaría saber el detalle de ese sentimiento, es una persona muy querida, un gran profesional al que le tenemos un gran aprecio", concluyó de Luisa.