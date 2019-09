"Yo estuve en el límite del suicidio", Tyson Fury

LAS VEGAS, Nevada.- Hace cuatro años noqueó al boxeo destronando a Wladimir Klitschko. Tyson Fury le quitaba los cetros Completos de la AMB, FIB y OMB al ucraniano.



Era el nuevo Rey Pesado. Estaba en la cima y con fama, pero entonces vinieron aspectos personales y médicos que noquearon al británico.



La revancha con Klitschko no se pudo hacer porque el campeón cayó en una fuerte depresión.

Fury cuenta a Grupo REFORMA que estuvo al borde del suicidio, y por eso quiere contar su historia.

Usó drogas, como cocaína, para mitigar los problemas mentales, trastorno bipolar que lo puso al borde de la muerte.



Tyson, que el sábado enfrentará a Otto Wallin en la T-Mobile Arena, se tardó dos años y medio en limpiarse. Regresó a combatir en junio de 2018, y a la fecha suma cuatro peleas tras ganarle a Klitshcko.



Ahora, Fury (28-0-1, 20 KO's) está en la cima nuevamente, sigue invicto y cobra 20 millones de dólares por pelea, es de los mejores pagados del mundo del boxeo, pues firmó hace unos meses un contrato de 100 millones de dólares por cinco pleito con Bob Arum.



Pero, ¿qué motivó a Fury para regresar a la cima tras esos años difíciles?. El inglés respondió en entrevista.



Mi motivación principal es estar feliz. Tú sabes, no es tanto el éxito que llega a tu vida, a dónde vamos lo que tenemos, lo más importante que tenemos es qué hacemos para ser felices, y yo no era feliz cuando estaba fuera del boxeo. Cuando volví al boxeo fui feliz otra vez, muy contento, y le regresó el sentido a mi vida, mi vida volvió a dar un giro positivo", afirmó el boxeador.



"Lo que pasa es que mucha gente sufre en silencio y uno no creería que no necesitan ayuda, pero eso debe quitarse eso. Me pongo en esa situación y yo estuve en el límite del suicidio y no quería volver a vivir, y ahora regresar a la cima del boxeo nuevamente, sé que se pueda, y es algo muy bueno para contar mi historia, enseñarles que esto es la vida real, darle a la gente esperanza".