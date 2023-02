¡Ya van dos! Jugador estelar de Pumas enfrenta denuncia por presunto abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO-. Después del escándalo de Dani Alves, Pumas UNAM volvió a ser víctima de una denuncia por presunto abuso sexual en uno de sus futbolistas estelares, luego de que el acusado fue Arturo ‘Palermo’ Ortiz.

El pasado jueves 16 de febrero, ‘Palermo’ Ortiz, defensa estelar de Pumas, fue denunciado de forma anónima ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por una supuesta agresión sexual hacia una mujer.

“Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón; yo opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón”

La @FiscaliaCDMX investiga una denuncia anónima, recibida por vía digital, sobre una posible violación cometida por el futbolista de los @PumasMX, @ortiz_palermo. El caso fue turnado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde se integra la carpeta de investigación. pic.twitter.com/DqB1aRkFk8— Gaspar Vela (@gasparvela) February 17, 2023

“Me apretó fuertemente, me sometió y aunque intenté resistirme, no pude hacer mucho, ya que instantes después sentí cómo introdujo su miembro dentro de mi vagina. En cuanto terminó el acto, me levanté y salí corriendo, él sólo se quedó en el colchón sin decir nada”, dice en la denuncia.

Por el momento, no hay supuesta víctima que culpe a ‘Palermo’ Ortiz

Carlos Jiménez, reportero de la Ciudad de México, señaló que, por el momento, nadie se ha presentado en la Fiscalía para culpar a ‘Palermo’ Ortiz de la presunta agresión sexual, pues solo dejaron la hoja anónima que fue divulgada a los medios.