Liga MX: Jugador de Pumas es expulsado y DJ del estadio de Tijuana le ponen la canción "Y se marchó…"

TIJUANA, México-. Arturo 'Palermo' Ortiz, defensa mexicano de Pumas UNAM, fue trolleado por el sonido local del Estadio Caliente de Xolos de Tijuana, luego de que recibió una tarjeta roja en el partido de la jornada 4 de Liga MX.

A los 40 minutos del juego del Clausura 2023, 'Palermo' Ortiz recibió una tarjeta roja tras cometerle una fuerte falta a Jair Díaz, lo que provocó que el árbitro de inmediato lo expulsara del encuentro.

En cuanto el árbitro mostró la tarjeta roja y la voz oficial del estadio anunció la expulsión, el DJ del Estadio Caliente puso la famosa canción "Y se marchó, y a su barco le llamó libertad", mientras los jugadores de Pumas le reclamaban al referee.

Los aficionados que asistieron a presenciar el partido de Xolos vs Pumas tuvieron una reacción de risa al escuchar la canción tras la expulsión del futbolista rival. Incluso, algunos de los espectadores "le cantaron" a Arturo Ortiz.

Aclara Arturo 'Palermo' Ortiz que su falta no fue con mala intención

"Los que me conocen saben que no soy un tipo malaleche, la gente que sabe de futbol saben que hay jugadas donde no se alcanza a bajar la pierna y esta fue una de ellas jamás con mala intención", explicó en su cuenta de Twitter, luego de ser trolleado por el sonido local.