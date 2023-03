Will Smith recibe insultos en redes, el estadounidense que le negó un saludo al mexicano Randy Arozarena

PHOENIX, EU-. Negarle un saludo al carismático Randy Arozarena en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 no fue una buena idea para Will Smith, el catcher de la Selección de Estados Unidos, quien ya recibió toda clase de insultos.

Después de que en redes sociales se viralizó el video en el que el receptor estadounidense deja con la mano extendida al mexicano-cubano Randy Arozarena, los insultos para el jugador de Dodgers de Los Ángeles no tardaron en llegar.

Aunque Will Smith desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram, el originario de Kentucky alcanzó a recibir miles de críticas por negarse a saludar a su rival, quien fue tachado por muchos usuarios como "racista" y "antideportista".

El mismo Randy Arozarena explicó que Will Smith fue su compañero de equipo en Ligas Menores de Dodgers y que le dio gusto verlo. "Lo fui a saludar y me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar", declaró el seleccionado mexicano.

Will Smith y sus compañeros mexicanos con Dodgers de Los Ángeles

Cabe señalar que Will Smith, quien se ganó el rencor de miles de aficionados mexicanos, tiene como compañeros de equipo en Dodgers de Los Ángeles a Julio Urías y Austin Barnes, dos jugadores que representan a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023.